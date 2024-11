Guima: “Me parece increíble que estén cuestionando la campaña que está haciendo Alajuelense”

El entrenador de la Liga, Alexandre Guimaraes, analizó el triunfo de su equipo 1-0 ante Sporting FC, en el Morera Soto y de paso envió algunos mensajes claros luego de lo que fueron las críticas tras el clásico nacional.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Guimaraes:

Triunfo ante Sporting FC: Estamos muy felices por volver a la victoria contra un buen equipo. La prueba era quitarnos el polvo de encima y ganar. A veces hay un querer no reconocer las situaciones, cuantos partidos tenemos de jugar domingo y miércoles y el equipo saca los resultados. El equipo supo hacer el juego correcto para ganar. Yo quisiera que esas inquietudes fueran trasladadas a otros equipos, por qué solo al equipo que va de líder. Hoy metimos a jugadores jóvenes, el equipo está convencido en que quiere terminar esta fase en primer lugar. Pareciera que la exigencia es solo para un equipo acá… la exigencia nuestra es jugar para ganar y eso los jugadores lo volvieron a entender.

Había un entrenador que decía que todos tenemos derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Lo mío es venir acá y ganar.

Iago Falque y Ronald Matarrita: Tenía mucho tiempo de no jugar Larry Angulo y ve la temporada que está haciendo. Infelizmente cuando ambos, en diferentes momentos, salían de una lesión, en el caso de Iago, salía de la primera lesión, inmediatamente después, vuelve a tener otra situación que no tiene nada que ver si son lesiones musculares. Cómo la situación de Matarrita que venía recuperando y luego tuvo el quebranto de salud y pierden ritmo. Si ellos hubieran podido tener ritmo en el que venían, hoy nos estarían dando una mano. La ausencia de ellos no es por el tiempo que tenían de no jugar. Son las sorpresas que te da el juego. Todo mundo hablaba de Larry (Angulo) que tenía añales de no jugar y fue teniendo ritmo, no tuvo contratiempo y ahora es un jugador indispensable para el funcionamiento de nosotros.

Criticas tras el clásico: Lo interpreto como lo dije, si a estas alturas de mi carrera voy a dejarme por lo que alguna gente diga o no diga, ya tengo mi edad y mis años de estar en esto… así que mañana cumplo 65 años, entonces por favor… todas las opiniones son respetables, pero yo no puedo estar de acuerdo con todas las opiniones. A veces hay alguna gente que pareciera cuando emite cierto criterio que cuando estuvieron vestidos de futbolistas no pasaron por esa misma situación. A mí me parece increíble que estén cuestionando la campaña que está haciendo Alajuelense, es surreal totalmente. Estamos ganando y que se quiera, solamente porque es un clásico… no… vuelvo a insistir, el grupo de futbolista está totalmente consciente.

Echen el cassette para atrás y pongan a esos exfutbolistas… el discurso sería totalmente diferente, pero… todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables.

Respuesta del equipo: La respuesta fue excelente, fantástica, pudieron tener el domingo para estar con sus familias y con eso blindar y blindarse de todo lo que pasa cuando no se logra un resultado en un clásico. Se viene una tormenta, pero después de eso, el lunes replanteamos pero el objetivo era mantener el primer lugar, cueste lo que cueste y sumamos tres puntos.

Santa Ana: Tenemos un partido muy duro contra Santa Ana y tenemos que prepararnos para ganar.

Rumor por posibilidad de asistir al Mundial de Clubes: A nivel de Junta Directiva ni de gerencia deportiva me hubieran comunicado si fuera algo formal, lo que pasa es que al estar el equipo en una segunda final consecutiva en Copa Centroamericana y al estar bien posicionado en el ranking de Concacaf, es hasta lógico que se diga, pero oficialmente no sabemos nada. Imagínate se habla de 2025, para eso hasta el 2025… muchísimas cosas pueden pasar.