Lo más destacado
Grandeza Rojinegra: "Queremos que nuestra agrupación perdure en el tiempo"
León Weinstok le responde a Raúl Pinto: "No queremos es que se politice el tema Óscar Ramírez"
Directivo de Alajuelense: "No sé de dónde salió la aseveración que realiza Raúl (Pinto)"
Raúl Pinto reta a Joseph Joseph y León Weinstok a una prueba de detector de mentiras
¿Por qué continuar en la directiva de Alajuelense? León Weinstok responde
León Weinstok encabeza papeleta oficialista para elecciones en Alajuelense
Aquiles Mata sobre la Liga: "Nos hemos convertido en el tercer equipo de Costa Rica y no debe ser así"
Grandeza Rojinegra presenta su papeleta para elecciones en Alajuelense
Alajuelense convoca a sus socios para la siguiente asamblea general
Estos son los atestados de los candidatos a vicepresidente de la Liga
Este sábado son las elecciones de cinco puestos de Junta Directiva.
Alajuelense tendrá elecciones este sábado durante su asamblea general. Habrá elecciones de estos puestas en la directiva: vicepresidente, Secretario, Protesorero y dos vocalías.
Hay tres agrupaciones: el bando oficialista encabezado por León Weinstok, la agrupación Un nuevo capítulo por Raúl Pinto y Grandeza Rojinegra liderada por Nolan Zamora.
Los socios ya tienen información sobre los postulantes y sus papeletas. Estos son los atestados del puesto más alto que se vota: vicepresidente.
León Weinstok, bancada oficialista: Abogado con más de 15 años de experiencia y miembro de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense desde hace más de 3 años. Ha apoyado en distintas áreas de la institución con especial énfasis en el equipo femenino así como el departamento legal y de comunicación.
Raúl Pinto, Un nuevo capítulo: Segundo año finalizado en Instituto Técnico, Administración de Negocios. Empresario. Gerente General de dos empresas distribuidoras ferreteras. Presidente de empresa importadora de muebles de oficina. Experiencia Institucional LDA: Asociado de la Liga Deportiva Alajuelense durante 32 años. Miembro de Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense a lo largo de 10 años. Vocal 5 de la Liga Deportiva Alajuelense por 1 año. Tesorero de la Liga Deportiva Alajuelense durante 2 años. Presidente de la Liga Deportiva Alajuelense a lo largo de 6 años. Vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense por 1 año.
Nolan Zamora, Grandeza Rojinegra: Lic. en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 15 años de experiencia trabajando con empresas transnacionales. Socio de LDA desde 2003, con participación activa en grupos del Liguismo y Comisiones. Certificación FIFA en Gestión Deportiva.
La votación es por papeleta, así que si vota por alguno de ellos automáticamente estará apoyando a un grupo completo de Vicepresidente, Secretario, Protesorero y dos vocalías.
Grandeza Rojinegra: "Queremos que nuestra agrupación perdure en el tiempo"
La agrupación Grandeza Rojinegra también estará este sábado en la contienda electoral de Liga Deportiva Alajuelense.
Los candidatos son:
● Nolan Zamora, como vicepresidente primero.
● Javier Artavia, como secretario.
● Fabio Hernández, como protesorero.
● Andrea Salas, como vocal uno.
● Alejandro Alvarado, como vocal tres.
Teletica.com conversó con Javier Artavia, aspirante al puesto de secretario, sobre lo que esperan de este sábado y sus ideas, al igual que se hizo con el bando oficialista encabezado por León Weinstok, y la agrupación Un nuevo capítulo de Raúl Pinto.
—¿Cuáles son las principales ideas de Grandeza Rojinegra?
León Weinstok le responde a Raúl Pinto: "No queremos es que se politice el tema Óscar Ramírez"
El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.
La papeleta está conformada por:
León Weinstok (Vicepresidente)
Ricardo Prada (Secretario)
Adrián Porras (Protesorero)
Tara Key (Vocal)
Felipe Johanning (Vocal)
Weinstok conversó, este miércoles, con Teletica Deportes Radio, sobre todas las declaraciones que emitió Raúl Pinto en el espacio este martes.
Directivo de Alajuelense: "No sé de dónde salió la aseveración que realiza Raúl (Pinto)"
El tesorero de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, Rigoberto Carvajal, aclaró una declaración que brindó Raúl Pinto en la entrevista de este martes en Teletica Deportes Radio.
"Solamente mencionar que en la empresa para la que laboro actualmente no utilizamos el polígrafo ni lo hemos utilizado, al menos, desde que yo estoy aquí presente y desconozco que realmente alguna vez se haya utilizado, entonces esa primera aclaración, no sé de dónde salió la aseveración que realiza Raúl (Pinto) en función de la empresa donde yo laboro en este momento", indicó Carvajal a Teletica.com.
Raúl Pinto reta a Joseph Joseph y León Weinstok a una prueba de detector de mentiras
Raúl Pinto es aspirante a vicepresidencia de Liga Deportiva Alajuelense junto a Aquiles Mata, secretario, Henry Zamora, protesorero, Carlos Aguirre, vocal primero y Óscar Soto, vocal tercero.
Este martes, Pinto y Mata estuvieron en el programa de Teletica Deportes Radio y dejaron temas muy polémicos en la entrevista.
¿Por qué continuar en la directiva de Alajuelense? León Weinstok responde
El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.
La papeleta está conformada por:
León Weinstok (Vicepresidente)
Ricardo Prada (Secretario)
Adrián Porras (Protesorero)
Tara Key (Vocal)
Felipe Johanning (Vocal)
Weinstok conversó con Teletica.com sobre este proceso electoral:
—¿Cómo se preparan para las elecciones siendo la agrupación oficialista?
Yo creo que esta asamblea, la de mitad de año, que es la que tiene las elecciones, es una de las más importantes porque el hecho de que cada asociado tenga el poder de definir la Junta Directiva de la institución y que todo mundo tenga un voto y tener esa representatividad es de los valores más importantes de nuestra institución.
León Weinstok encabeza papeleta oficialista para elecciones en Alajuelense
El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.
La papeleta está conformada por:
Aquiles Mata sobre la Liga: "Nos hemos convertido en el tercer equipo de Costa Rica y no debe ser así"
Aquiles Mata estará presente en la agrupación Un nuevo capítulo, que participará en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense.
Las elecciones serán el sábado 13 de junio y este movimiento marcha con estas candidaturas.
Vicepresidencia primera: Raúl Pinto.
Protesorería: Henry Zamora.
Secretaría: Aquiles Mata.
Vocalía 1: Carlos Aguirre.
Vocalía 3: Óscar Soto.
Mata conversó con Teletica.com sobre lo que espera para esta semana.
Grandeza Rojinegra presenta su papeleta para elecciones en Alajuelense
La agrupación Grandeza Rojinegra anunció este lunes su papeleta para participar en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense, que se realizará el próximo 13 de junio.
Los candidatos son:
● Nolan Zamora, como vicepresidente primero.
● Javier Artavia, como secretario.
Alajuelense convoca a sus socios para la siguiente asamblea general
La Liga Deportiva Alajuelense convocó a sus asociados para la asamblea general del sábado 13 de junio, en la que se votarán seis puestos de la Junta Directiva de la institución.
Se trata de los cargos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero, según detalla la convocatoria.
Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar un golpe de timón en la dirigencia de la Liga. También figura el grupo Grandeza Rojinegra, del que forman parte Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros.
Estos puestos se eligen por un período de dos años.