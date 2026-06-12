Estos son los atestados de los candidatos a vicepresidente de la Liga

Alajuelense tendrá elecciones este sábado durante su asamblea general. Habrá elecciones de estos puestas en la directiva: vicepresidente, Secretario, Protesorero y dos vocalías.



﻿Hay tres agrupaciones: el bando oficialista encabezado por﻿ León Weinstok, la agrupación Un nuevo capítulo por Raúl Pinto y Grandeza Rojinegra liderada por Nolan Zamora.

Los socios ya tienen información sobre los postulantes y sus papeletas. Estos son los atestados del puesto más alto que se vota: vicepresidente.

León Weinstok, bancada oficialista: Abogado con más de 15 años de experiencia y miembro de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense desde hace más de 3 años. Ha apoyado en distintas áreas de la institución con especial énfasis en el equipo femenino así como el departamento legal y de comunicación.

Raúl Pinto, Un nuevo capítulo: Segundo año finalizado en Instituto Técnico, Administración de Negocios. Empresario. Gerente General de dos empresas distribuidoras ferreteras. Presidente de empresa importadora de muebles de oficina. Experiencia Institucional LDA: Asociado de la Liga Deportiva Alajuelense durante 32 años. Miembro de Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense a lo largo de 10 años. Vocal 5 de la Liga Deportiva Alajuelense por 1 año. Tesorero de la Liga Deportiva Alajuelense durante 2 años. Presidente de la Liga Deportiva Alajuelense a lo largo de 6 años. Vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense por 1 año.

Nolan Zamora, Grandeza Rojinegra: Lic. en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 15 años de experiencia trabajando con empresas transnacionales. Socio de LDA desde 2003, con participación activa en grupos del Liguismo y Comisiones. Certificación FIFA en Gestión Deportiva.



La votación es por papeleta, así que si vota por alguno de ellos automáticamente estará apoyando a un grupo completo de Vicepresidente, Secretario, Protesorero y dos vocalías.