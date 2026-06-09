Directivo de Alajuelense: "No sé de dónde salió la aseveración que realiza Raúl (Pinto)"

El tesorero de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, Rigoberto Carvajal, aclaró una declaración que brindó Raúl Pinto en la entrevista de este martes en Teletica Deportes Radio.

"Solamente mencionar que en la empresa para la que laboro actualmente no utilizamos el polígrafo ni lo hemos utilizado, al menos, desde que yo estoy aquí presente y desconozco que realmente alguna vez se haya utilizado, entonces esa primera aclaración, no sé de dónde salió la aseveración que realiza Raúl (Pinto) en función de la empresa donde yo laboro en este momento", indicó Carvajal a Teletica.com.

Además, el tesorero rojinegro expresó que nunca conversó con Pinto sobre el estratega Óscar Ramírez.



"Lo segundo, yo con él (Pinto) nunca tuve una conversación directa sobre Óscar Ramírez o algo que tenga que opinar sobre los temas que han venido conversando políticamente. El resto de conversaciones que tuve con él fueron en Junta Directiva y una llamada alguna vez", añadió.



¿Qué dijo Raúl Pinto?

El postulante a la vicepresidencia rojinegra respondió sobre la versión de León Weinstok, actual directivo del equipo, quien destacó que Ramírez no hizo solicitudes para continuar al frente del equipo.



"Él (Ramírez) no pidió necesariamente que lo que él puso de condiciones era solicitud de él, pero que la Junta Directiva tenía que decidir si se la daba o no se la daba. Pero nunca, nunca, que no se le renovara el contrato. Eso es totalmente aparte", añadió.



Acto seguido, Pinto se refirió al tema del detector de mentiras ante las preguntas de Cristian Sandoval, director de Teletica Radio.



"Y ante eso yo haría como dijo la presidenta (Laura Fernández), un polígrafo habla mejor entre los dos. A ver quién dice la verdad", citó Pinto.



—Sandoval: ¿Usted se sometería a un polígrafo?



Pinto: Perfectamente y gustosamente.



—Sandoval: ¿De hecho usted lo propuso en algún momento?



Pinto: Lo propuse en Junta Directiva cuando aparecieron varias cosas que se dijeron, se externaron y que la junta había dicho desde un principio que se tenía que mantener, no fue el caso de Óscar, en otro caso, y ya la gente sabía. Entonces, yo dije que a mí me gustaría que se hiciera un polígrafo con todos los directores. Y me acuerdo que Rigoberto, otro compañero de Junta Directiva, me dijo que en su empresa lo habían utilizado.



—Sandoval: Ya hay empresas que lo utilizan...



Pinto: Exactamente, entonces don León y don Joseph, los dos serían interesantes hacerle la prueba.

