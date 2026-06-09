¿Por qué continuar en la directiva de Alajuelense? León Weinstok responde

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.



La papeleta está conformada por:



León Weinstok (Vicepresidente)



Ricardo Prada (Secretario)



Adrián Porras (Protesorero)



Tara Key (Vocal)



Felipe Johanning (Vocal)

Weinstok conversó con Teletica.com sobre este proceso electoral:



—¿Cómo se preparan para las elecciones siendo la agrupación oficialista?



Yo creo que esta asamblea, la de mitad de año, que es la que tiene las elecciones, es una de las más importantes porque el hecho de que cada asociado tenga el poder de definir la Junta Directiva de la institución y que todo mundo tenga un voto y tener esa representatividad es de los valores más importantes de nuestra institución.

—Hay tres agrupaciones, ustedes como oficialistas, Grandeza Rojinegra y Un nuevo capítulo: ¿Siente que eso es lo que diferencia a la Liga de otras instituciones?

Correcto, yo creo que esto es de los aspectos más valiosos que tiene nuestra institución y en buena hora que hay interés de muchos asociados, que no es una institución apática y, más bien, por el contrario, es una institución muy viva y con mucho activismo de parte de sus asociados.



—¿Cómo valora el trabajo de la actual Junta Directiva y por qué deberían darle el voto a la agrupación oficialista?

Yo considero que han habido muchas acciones favorables a la institución, sin duda hay aspectos por mejorar o aspectos que siguen en proceso, pero al final el resultado ha sido favorable, tenemos hoy en día una institución estable, sana, que eso es la base para cualquier actividad que se quiera realizar, tenemos una institución que va creciendo con los distintos asociados y aficionados como tal y el alcance que esto tiene y deportivamente.

Si repasamos el último año que hemos tenido ha sido bastante exitoso en el sentido que logramos en el último año un campeonato centroamericano masculino, un campeonato centroamericano en femenino, dos campeonatos nacionales y torneos de copa y demás, entonces me parece que por lo menos el último año si hacemos un resumen de los resultados deportivos son muy importantes y también por ejemplo en liga menor que también es un rubro importante y que seguimos en competencia durante este fin de semana.

—Usted es una de las caras más visibles de la actual Junta Directiva y ahora pujará por la vicepresidencia: ¿Qué lo ha llevado para optar por ese puesto o fue la misma Junta la que se lo propuso?

Más allá del puesto como tal, lo que buscamos en la Junta Directiva es que los distintos miembros tengan un rol o un aporte específico, muchas veces según su área de formación, interés, experiencia y demás. Por ejemplo, con los nuevos miembros que se incorporan, Adrián Porras es alguien especialista en temas de innovación, alguien que nos permitirá ver muchos temas también del área informática con asociados, con muchos sistemas, proyectos de estado inteligente y demás, dado su experiencia en el campo. Y en el caso de Felipe Johanning, es alguien que ya nos viene ayudando en la comisión de auditoría y comercial, tiene una amplia experiencia en mercadeo y en eso puede ser de gran ayuda también, más allá del rol o la posición que ocupa.



—Al haber dos bloque más en estas elecciones: ¿Tuvieron que negociar con alguno o llegar a alguna alianza?

No, con algunos sectores, uno igual escucha para intercambiar ideas y demás, porque al final yo creo que la institución es una sola y el objetivo de todos es el mismo y si hay algún grupo que tiene alguna idea importante, se pueden analizar a futuro, pero las personas que estamos en la papeleta presentada no corresponden a ninguna alianza, sino más bien son personas que ya han estado apoyando a la institución y que consideramos que pueden hacer un aporte valioso ya desde la junta directiva.

—¿Cuál mensaje le daría a los socios?

Invitarlos a que ojalá nos puedan acompañar el sábado a la asamblea, esperemos que sea una fiesta democrática entre la institución, que podamos votar por la agrupación que consideren más favorable y que también voy a escuchar las recomendaciones y demás que puedan tener, así como los informes, entonces sí, esperando que nos puedan acompañar ese día.

