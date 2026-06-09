Raúl Pinto reta a Joseph Joseph y León Weinstok a una prueba de detector de mentiras

Raúl Pinto es aspirante a vicepresidencia de Liga Deportiva Alajuelense junto a Aquiles Mata, secretario, Henry Zamora, protesorero, Carlos Aguirre, vocal primero y Óscar Soto, vocal tercero.

Este martes, Pinto y Mata estuvieron en el programa de Teletica Deportes Radio y dejaron temas muy polémicos en la entrevista.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando Pinto retó a un detector de mentiras a Joseph Joseph, presidente rojinegro, y a León Weinstok.

"Nunca dice (Weinstok) que Óscar Ramírez estaba cansado y no quería seguir. Dice que la reunión fue muy cordial, que se habló de lo que había pasado en el semestre, que nunca dice de que él renunció. Ni tampoco dice de que la Liga no quiso renovarle el contrato.

"Ahora, cuando a uno lo despiden, uno dice, bueno, vendrán cosas mejores, yo los entiendo, puede ser que no se trabajó lo mejor y salimos amigos. Por dentro puede ser otra cosa, pero cordialidad siempre tiene que haber", comentó Pinto.

El postulante a la dirigencia manuda respondió sobre la versión de Weinstok, quien destacó que Ramírez no hizo solicitudes para continuar al frente del equipo.



"Y después, que él (Ramírez) no hizo solicitudes, vamos a ver, él (Ramírez) no pidió necesariamente que lo que él puso de condiciones era solicitud de él, pero que la Junta Directiva tenía que decidir si se la daba o no se la daba. Pero nunca, nunca, que no se le renovara el contrato. Eso es totalmente aparte", añadió.

Aquí fue el punto donde se tocó el tema del detector de mentiras ante las preguntas de Cristian Sandoval, director de Teletica Radio y las respuestas de Pinto.

"Y ante eso yo haría como dijo la presidenta (Laura Fernández), un polígrafo habla mejor entre los dos. A ver quién dice la verdad", citó Pinto.

—Sandoval: ¿Usted se sometería a un polígrafo?

Pinto: Perfectamente y gustosamente.

—Sandoval: ¿De hecho usted lo propuso en algún momento?

Pinto: Lo propuse en Junta Directiva cuando aparecieron varias cosas que se dijeron, se externaron y que la junta había dicho desde un principio que se tenía que mantener, no fue el caso de Óscar, en otro caso, y ya la gente sabía. Entonces, yo dije que a mí me gustaría que se hiciera un polígrafo con todos los directores. Y me acuerdo que Rigoberto, otro compañero de Junta Directiva, me dijo que en su empresa lo habían utilizado.



—Sandoval: Ya hay empresas que lo utilizan...

Pinto: Exactamente, entonces don León y don Joseph, los dos serían interesantes hacerle la prueba.

Otra frase picante: "Me siento indignado de que ellos no le renueven a Óscar Ramírez"



Además, otro tema que dejó frases picantes del jerarca más ganador en la historia del club fue cuando le respondió a Joseph Joseph, quien el pasado viernes había indicado que "lo que menos conveniente veo es que se politice un tema de alguien tan querido en la institución como Óscar Ramírez. Por lo menos de mi parte, no pienso caer tan bajo".





"Vamos a ver, en un caso, en la parte de ellos, lo primero que se quiso es no decir nada, no decir la verdad, porque era un costo político. Entonces, ¿Quién es el político?", señaló Pinto.

"Hoy se prefiere a un español que no ha ganado nada, a un entrenador costarricense que ha ganado seis títulos. ¿Hay algún tipo de comparación? ¿Cómo no me voy a sentir ofendido? Y no me interesa basarlo en la parte política. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que ir a apoyar a un entrenador que ellos tomaron la decisión, pero me siento indignado de que ellos no le renueven a Óscar Ramírez cuando un semestre anterior le acaban de dar un título que teníamos cuatro años de no ganarlo", agregó.



¿No más exmorados en la Liga?

Un tercer tema fue el de la contratación de exjugadores del Deportivo Saprissa en la institución rojinegra.

"No es que le cerraría, sino que yo no le veo necesidad de recurrir a exjugadores de Saprissa o entrenadores de Saprissa. La liga debe tener sus propios entrenadores y sus propios jugadores, exjugadores, para que lleguen a la institución", apuntó Pinto.