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¿Por qué continuar en la directiva de Alajuelense? León Weinstok responde
León Weinstok encabeza papeleta oficialista para elecciones en Alajuelense
Aquiles Mata sobre la Liga: "Nos hemos convertido en el tercer equipo de Costa Rica y no debe ser así"
Grandeza Rojinegra presenta su papeleta para elecciones en Alajuelense
León Weinstok: "No hubo condiciones de parte de Óscar Ramírez para continuar"
Raúl Pinto cuenta su verdad sobre salida de Óscar Ramírez: "Perdí 9 a 1"
Raúl Pinto reta a Joseph Joseph y León Weinstok a una prueba de detector de mentiras
El aspirante a vicepresidente del club brindó estas declaraciones en Teletica Deportes Radio.
Raúl Pinto es aspirante a vicepresidencia de Liga Deportiva Alajuelense junto a Aquiles Mata, secretario, Henry Zamora, protesorero, Carlos Aguirre, vocal primero y Óscar Soto, vocal tercero.
Este martes, Pinto y Mata estuvieron en el programa de Teletica Deportes Radio y dejaron temas muy polémicos en la entrevista.
Uno de los momentos más álgidos fue cuando Pinto retó a un detector de mentiras a Joseph Joseph, presidente rojinegro, y a León Weinstok.
"Nunca dice (Weinstok) que Óscar Ramírez estaba cansado y no quería seguir. Dice que la reunión fue muy cordial, que se habló de lo que había pasado en el semestre, que nunca dice de que él renunció. Ni tampoco dice de que la Liga no quiso renovarle el contrato.
"Ahora, cuando a uno lo despiden, uno dice, bueno, vendrán cosas mejores, yo los entiendo, puede ser que no se trabajó lo mejor y salimos amigos. Por dentro puede ser otra cosa, pero cordialidad siempre tiene que haber", comentó Pinto.
El postulante a la dirigencia manuda respondió sobre la versión de Weinstok, quien destacó que Ramírez no hizo solicitudes para continuar al frente del equipo.
"Y después, que él (Ramírez) no hizo solicitudes, vamos a ver, él (Ramírez) no pidió necesariamente que lo que él puso de condiciones era solicitud de él, pero que la Junta Directiva tenía que decidir si se la daba o no se la daba. Pero nunca, nunca, que no se le renovara el contrato. Eso es totalmente aparte", añadió.
Aquí fue el punto donde se tocó el tema del detector de mentiras ante las preguntas de Cristian Sandoval, director de Teletica Radio y las respuestas de Pinto.
"Y ante eso yo haría como dijo la presidenta (Laura Fernández), un polígrafo habla mejor entre los dos. A ver quién dice la verdad", citó Pinto.
—Sandoval: ¿Usted se sometería a un polígrafo?
Pinto: Perfectamente y gustosamente.
—Sandoval: ¿De hecho usted lo propuso en algún momento?
Pinto: Lo propuse en Junta Directiva cuando aparecieron varias cosas que se dijeron, se externaron y que la junta había dicho desde un principio que se tenía que mantener, no fue el caso de Óscar, en otro caso, y ya la gente sabía. Entonces, yo dije que a mí me gustaría que se hiciera un polígrafo con todos los directores. Y me acuerdo que Rigoberto, otro compañero de Junta Directiva, me dijo que en su empresa lo habían utilizado.
—Sandoval: Ya hay empresas que lo utilizan...
Pinto: Exactamente, entonces don León y don Joseph, los dos serían interesantes hacerle la prueba.
Otra frase picante: "Me siento indignado de que ellos no le renueven a Óscar Ramírez"
Además, otro tema que dejó frases picantes del jerarca más ganador en la historia del club fue cuando le respondió a Joseph Joseph, quien el pasado viernes había indicado que "lo que menos conveniente veo es que se politice un tema de alguien tan querido en la institución como Óscar Ramírez. Por lo menos de mi parte, no pienso caer tan bajo".
"Vamos a ver, en un caso, en la parte de ellos, lo primero que se quiso es no decir nada, no decir la verdad, porque era un costo político. Entonces, ¿Quién es el político?", señaló Pinto.
"Hoy se prefiere a un español que no ha ganado nada, a un entrenador costarricense que ha ganado seis títulos. ¿Hay algún tipo de comparación? ¿Cómo no me voy a sentir ofendido? Y no me interesa basarlo en la parte política. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que ir a apoyar a un entrenador que ellos tomaron la decisión, pero me siento indignado de que ellos no le renueven a Óscar Ramírez cuando un semestre anterior le acaban de dar un título que teníamos cuatro años de no ganarlo", agregó.
¿No más exmorados en la Liga?
Un tercer tema fue el de la contratación de exjugadores del Deportivo Saprissa en la institución rojinegra.
"No es que le cerraría, sino que yo no le veo necesidad de recurrir a exjugadores de Saprissa o entrenadores de Saprissa. La liga debe tener sus propios entrenadores y sus propios jugadores, exjugadores, para que lleguen a la institución", apuntó Pinto.
¿Por qué continuar en la directiva de Alajuelense? León Weinstok responde
El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.
La papeleta está conformada por:
León Weinstok (Vicepresidente)
Ricardo Prada (Secretario)
Adrián Porras (Protesorero)
Tara Key (Vocal)
Felipe Johanning (Vocal)
Weinstok conversó con Teletica.com sobre este proceso electoral:
—¿Cómo se preparan para las elecciones siendo la agrupación oficialista?
Yo creo que esta asamblea, la de mitad de año, que es la que tiene las elecciones, es una de las más importantes porque el hecho de que cada asociado tenga el poder de definir la Junta Directiva de la institución y que todo mundo tenga un voto y tener esa representatividad es de los valores más importantes de nuestra institución.
León Weinstok encabeza papeleta oficialista para elecciones en Alajuelense
El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.
La papeleta está conformada por:
Aquiles Mata sobre la Liga: "Nos hemos convertido en el tercer equipo de Costa Rica y no debe ser así"
Aquiles Mata estará presente en la agrupación Un nuevo capítulo, que participará en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense.
Las elecciones serán el sábado 13 de junio y este movimiento marcha con estas candidaturas.
Vicepresidencia primera: Raúl Pinto.
Protesorería: Henry Zamora.
Secretaría: Aquiles Mata.
Vocalía 1: Carlos Aguirre.
Vocalía 3: Óscar Soto.
Mata conversó con Teletica.com sobre lo que espera para esta semana.
Grandeza Rojinegra presenta su papeleta para elecciones en Alajuelense
La agrupación Grandeza Rojinegra anunció este lunes su papeleta para participar en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense, que se realizará el próximo 13 de junio.
Los candidatos son:
● Nolan Zamora, como vicepresidente primero.
● Javier Artavia, como secretario.
León Weinstok: "No hubo condiciones de parte de Óscar Ramírez para continuar"
El directivo de Alajuelense, León Weinstok, conversó en Teletica Deportes Radio para brindar su parecer sobre las declaraciones que dio Raúl Pinto, expresidente y exvicepresidente rojinegro, en una entrevista que Teletica.com tituló: Raúl Pinto cuenta su verdad sobre salida de Óscar Ramírez: "Perdí 9 a 1"
—¿Cuáles son los principales puntos de las declaraciones de Raúl Pinto que ustedes quieren aclarar?
Es importante tomar en cuenta que cuando se está en una Junta Directiva es normal que se den discusiones de todo tipo de todos los temas que se analizan y se hace en un ámbito de confianza y hay un deber moral de todos de guardar confidencialidad. Los estatutos de la asociación, el artículo 20 establece que todo lo que se menciona en sesiones de Junta Directiva es de carácter confidencial y si se ventilan estas conversaciones, esto puede conllevar a que se retire el nombramiento. Si bien queremos aclarar mucho de lo indicado, algunas cosas no podríamos aclararlas con detalle porque estaría violando esa confidencialidad.
No compartimos mucho de lo que se indicó, hay cosas que no corresponden a lo discutido y conversado en la Junta Directiva, tampoco sobre la forma en que él menciona fue don Óscar, omite indicar don Raúl que estuvimos Carlos Vela, Joseph Joseph y yo y que tuvimos una reunión con don Óscar y fue una reunión digna de la entereza y altura que él tiene. Se hablaron muchos temas del equipo, del semestre, qué mejorar, algunos cambios que estaba de acuerdo y otros que se discutieron como más institucional, nos hizo recomendaciones en general, nos indicó su deseo y terminó con gran agradecimiento hacia don Carlos por la forma en que trabajaron de la mano.
Raúl Pinto cuenta su verdad sobre salida de Óscar Ramírez: "Perdí 9 a 1"
Esta entrevista de Raúl Pinto con Teletica.com es un mano a mano amplio, profundo, de análisis de la realidad rojinegra luego de un semestre en el que nada salió: indisciplina en el equipo, la salida de la leyenda Óscar Ramírez, las peticiones del Macho para continuar y que no fueron escuchadas en la directiva, así como lo que se viene tras ni siquiera clasificar.
Esta es la verdad de Raúl Pinto, quien es el presidente más ganador en la historia de la Liga y quien recientemente renunció a la dirigencia como vicepresidente para ir a las siguientes elecciones dirigenciales en la Liga, junto a Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora.
En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.