Joel Campbell a Raúl Pinto: "Este tipo de mentiras no"

Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense y quien busca volver a la Junta Directiva, habló este martes sobre Joel Campbell.

En entrevista con Teletica Deportes Radio, el manudo dijo esto sobre el atacante, quien quedó fuera del equipo tras concluir el ruinoso Clausura 2026.

“Me duele mucho que a un jugador al que le dimos de todo, que esperamos se recuperara, como es el caso de Campbell, y le dimos oportunidad y oportunidad para que se recuperara, llegue ahora y diga que lo que desea es llegar a Saprissa y que su equipo siempre ha sido Saprissa”, señaló Pinto en el programa.

Campbell no tardó en responder mediante su cuenta de X.

“No he dado ninguna declaración desde hace meses y ahora quiere hacer campaña política con mi nombre”, explicó el futbolista.

“No me tomo nada personal… pero este tipo de mentiras no”, añadió Campbell.

Para Pinto, el caso de Joel y el de Michael Barrantes son parte de los problemas que tiene la actual junta directiva manuda, al referirse a jugadores que clasifica como “de la acera del frente”.

“Eso es estar manejando mal la parte deportiva por la Junta Directiva. Lo que tienen que hacer es no traer jugadores de la acera del frente”, concluyó.

Campbell quedó libre de Alajuelense y, por el momento, no ha confirmado dónde jugará en el Apertura 2026.



