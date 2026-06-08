León Weinstok encabeza papeleta oficialista para elecciones en Alajuelense

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.

La papeleta está conformada por:

León Weinstok (Vicepresidente)

Ricardo Prada (Secretario)

Adrián Porras (Protesorero)



Tara Key (Vocal)

Felipe Johanning (Vocal)

Desde el bando oficialista consideran este momento como crucial en la historia del club y enviaron un mensaje de unión del liguismo.

"Más allá de los errores y aciertos que se tienen en el camino, tener una unión de todos los sectores para la búsqueda de los objetivos que todos buscamos es clave para el éxito", indica la agrupación en un comunicado de prensa.

Sobre las personas que conforman la papeleta, se destaca la labor de Weinstok en el desarrollo del equipo femenino, así como su contribución en temas legales, organizacionales y de comunicación institucional.

Por su parte, Prada y Key han estado vinculados a iniciativas relacionadas con la afición, el departamento comercial, la experiencia en el estadio y proyectos de infraestructura del club.



Además, Porras es un alajuelense comprometido con la institución, miembro de la Comisión de Tecnología y, en cuanto a Johanning, es un joven asociado liguista con experiencia en estrategia comercial, mercadeo e innovación que ha participado activamente desde hace más de 2 años en las comisiones Comercial, de Experiencia de Estadio e Infraestructura.



En el texto suministrado se desprende que en el ámbito deportivo el compromiso es "seguir trabajando para alcanzar el tetracampeonato centroamericano y recuperar en diciembre el título nacional masculino".

"De igual forma, en el fútbol femenino procuraremos revalidar el campeonato centroamericano obtenido el año anterior y retomar la conquista del título nacional, luego de una histórica racha de nueve campeonatos consecutivos", añadió el comunicado.



