Grandeza Rojinegra presenta su papeleta para elecciones en Alajuelense

La agrupación Grandeza Rojinegra anunció este lunes su papeleta para participar en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense, que se realizará el próximo 13 de junio.

Los candidatos son:

● Nolan Zamora, como vicepresidente primero.

● Javier Artavia, como secretario.

● Fabio Hernández, como protesorero.

● Andrea Salas, como vocal uno.

● Alejandro Alvarado, como vocal tres.

Este movimiento se define como un grupo de pensamiento y acción orientado a fortalecer a la Liga desde su esencia como asociación, su identidad histórica y su visión de futuro.

"Su propuesta parte de la convicción de que la grandeza del club no depende únicamente de los resultados deportivos, sino también de la relación con su afición, de una cultura institucional sólida y de una gestión basada en la excelencia", cita un comunicado de prensa.

Los tres ejes de trabajo son: gente, orientado a fortalecer la relación con los asociados y ampliar la participación del liguismo; cultura liguista, enfocado en consolidar una identidad institucional clara y duradera; y excelencia, dirigido a promover una gestión integral basada en planificación, liderazgo, desarrollo deportivo y buena gobernanza.