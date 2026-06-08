Lo más destacado
Alajuelense convoca a sus socios para la siguiente asamblea general
¿Y Joseph Joseph? Agrupaciones opositoras abogan por una línea de comunicación más clara y directa
¿Qué decisión tomarían con Alejandro Bran las agrupaciones aspirantes a elecciones en la Liga?
"Es un refrito": Aspirantes a directiva de Alajuelense opinan del mercado de fichajes
Grandeza Rojinegra: el grupo de jóvenes que quiere fortalecer el corazón de la Liga
Grandeza Rojinegra presenta su papeleta para elecciones en Alajuelense
Estos son los nombres de quienes aspiran a llegar a la directiva de la institución.
La agrupación Grandeza Rojinegra anunció este lunes su papeleta para participar en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense, que se realizará el próximo 13 de junio.
Los candidatos son:
● Nolan Zamora, como vicepresidente primero.
● Javier Artavia, como secretario.
● Fabio Hernández, como protesorero.
● Andrea Salas, como vocal uno.
● Alejandro Alvarado, como vocal tres.
Este movimiento se define como un grupo de pensamiento y acción orientado a fortalecer a la Liga desde su esencia como asociación, su identidad histórica y su visión de futuro.
"Su propuesta parte de la convicción de que la grandeza del club no depende únicamente de los resultados deportivos, sino también de la relación con su afición, de una cultura institucional sólida y de una gestión basada en la excelencia", cita un comunicado de prensa.
Los tres ejes de trabajo son: gente, orientado a fortalecer la relación con los asociados y ampliar la participación del liguismo; cultura liguista, enfocado en consolidar una identidad institucional clara y duradera; y excelencia, dirigido a promover una gestión integral basada en planificación, liderazgo, desarrollo deportivo y buena gobernanza.
Alajuelense convoca a sus socios para la siguiente asamblea general
La Liga Deportiva Alajuelense convocó a sus asociados para la asamblea general del sábado 13 de junio, en la que se votarán seis puestos de la Junta Directiva de la institución.
Se trata de los cargos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero, según detalla la convocatoria.
Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar un golpe de timón en la dirigencia de la Liga. También figura el grupo Grandeza Rojinegra, del que forman parte Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros.
Estos puestos se eligen por un período de dos años.
¿Y Joseph Joseph? Agrupaciones opositoras abogan por una línea de comunicación más clara y directa
Liga Deportiva Alajuelense vivió un semestre atípico: entre polémicas por indisciplina, la salida de la leyenda Óscar Ramírez y recientemente las declaraciones de Raúl Pinto a Teletica.com sobre lo que se conversó a lo interno de la Junta Directiva.
Si bien la institución emitió una carta al liguismo el pasado 26 de abril, Joseph Joseph como presidente del club no ha dado una sola reacción tras todo lo sucedido.
Esto llama el interés de grupos opositores que estarán en la asamblea que podría ser el próximo 13 de junio.
En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.
Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga. Así como el grupo Grandeza Rojinegra, quienes estarán Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros que aún no han sido revelados.
Teletica.com conversó con ambos sectores.
Artavia, de Grandeza Rojinegra, indicó que se debería tener una línea de comunicación más clara y directa con la afición.
“No es de sorpresa que don Joseph no haya dado declaraciones de manera reciente, el siempre ha querido mantener un perfil bajo con los medios de comunicación, delegando mucho esta responsabilidad en su vocero o bien en Carlos Vela en los temas deportivos.
“Mucho de lo que demanda el liguista es establecer una la línea de comunicación más clara y directa, porque a veces da la percepción que existe cierta pasividad dentro del Institución”, comentó Artavia.
¿Qué decisión tomarían con Alejandro Bran las agrupaciones aspirantes a elecciones en la Liga?
El jugador Alejandro Bran está envuelto en una nueva polémica, luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección Nacional. Según la Federación Costarricense de Fútbol, "en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo".
Tras quedar fuera de La Sele, Teletica.com conversó sobre este tema con con dos agrupaciones que ya fueron anunciadas que irán a elecciones de puestos de Junta Directiva próximamente.
En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.
Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga. Así como el grupo Grandeza Rojinegra, quienes estarán Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros que aún no han sido revelados.
Este medio entrevistó a Mata y Artavia sobre qué harían con esta situación que está pasando con Bran que quedó fuera de la convocatoria de la Selección.
Aquiles Mata
"Es un refrito": Aspirantes a directiva de Alajuelense opinan del mercado de fichajes
El mercado de fichajes para Alajuelense, de momento, marcha con las salidas del técnico Óscar Ramírez y los jugadores Joel Campbell y José Alvarado; así como la renovación de Ronald Matarrita.
La llegada del técnico español Ismael Rescalvo y el eventual arribo de Luis Díaz y la posibilidad o el debate en el liguismo sobre Fernán Faerron.
Grandeza Rojinegra: el grupo de jóvenes que quiere fortalecer el corazón de la Liga
La elección de cuatro puestos de Junta Directiva, más la de un fiscal financiero, comienza a calentar en la Liga. Ya son tres agrupaciones las que disputarán los cargos de Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.
En este contexto aparece en escena la agrupación Grandeza Rojinegra, un grupo de jóvenes que desea fortalecer a Liga Deportiva Alajuelense desde su esencia como asociación, su identidad histórica y su visión de futuro.