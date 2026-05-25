"Es un refrito": Aspirantes a directiva de Alajuelense opinan del mercado de fichajes

El mercado de fichajes para Alajuelense, de momento, marcha con las salidas del técnico Óscar Ramírez y los jugadores Joel Campbell y José Alvarado; así como la renovación de Ronald Matarrita.

La llegada del técnico español Ismael Rescalvo y el eventual arribo de Luis Díaz y la posibilidad o el debate en el liguismo sobre Fernán Faerron.

Teletica.com conversó sobre este tema con con dos agrupaciones que ya fueron anunciadas que irán a elecciones de puestos de Junta Directiva próximamente.

En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.



Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga. Así como el grupo Grandeza Rojinegra, quienes aún no han definido nombres, pero sí voceros a Javier Artavia y Nolan Zamora.

Teletica.com conversó con Mata y con Artavia sobre el mercado de fichajes manudo hasta el momento y las posibles llegadas o intereses del equipo con jugadores.

"Es un poquito complicado opinar al respecto, quien tiene el mando total en Alajuelense y el derecho de decidir a quién contrata y a quién no es la Junta Directiva, ese es el mandato de la asamblea, se esté o no de acuerdo con lo que se está haciendo", dejó claro Mata, reconocido exdirigente rojinegro.

Mata calificó de extraño que en el ambiente suenen nombres como el de Luis Díaz y Fernán Faerron, si la institución cuenta con el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que debe ya ser una realidad en la producción de jugadores al primer equipo.

"No podemos jugar con este tipo de cosas (contrataciones), tenemos antecedentes con algunos comportamientos que no fueron los idóneos con jugadores y eso genera desconfianza en el aficionado, es algo que tenemos que respetar. Nosotros no podemos incidir en temas de fichajes, pero lo que sí se extraña es que siempre se ha indicado que tenemos un alto rendimiento muy calificado y genera un poco de extraceña que se esté contratando o reciclando jugadores de otros clubes. "Faerron ya estuvo en la Liga y creo que el aficionado común y corriente no lo ven con buenos ojos, con Luis Díaz no sé si habrá algo en concreto, pero es un refrito de lo que ya ha estado en otras instituciones", comentó.

Específicamente sobre Faerron, Mata calificó que fichar a Faerron sería "un grave error por muy buen jugador que sea. En su momento, hubo gestos que no eran los más apropiados, eso ofende a una afición, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que se contrata o no se contrata".

Además, desde Grandeza Rojinegra consideran de "arriesgada" la contratación de Rescalvo, según el vocero Javier Artavia.

"Creo que la contratación del profesor Rescalvo es una apuesta arriesgada, tomando en cuenta su trayectoria y la forma en la que ha salido de los otros equipos", indicó Artavia.

En relación con Luis Díaz, Artavia detalló que "se siguen repitiendo los patrones de años anteriores, denotando una cierta improvisación, ya que el jugador desde que salió de Columbus no ha demostrado un nivel superlativo en los clubes donde ha militado para que porte la camisa de Liga Deportiva Alajuelense.

Y por último, sobre Faerron fue enfático en que no encaja con los valores que debería tener la institución rojinegra.

"Fue un jugador que en su momento aportó a la institución; sin embargo, su salida y las constantes faltas de respeto a la afición manuda, no encaja en los valores y filosofía que queremos en nuestra Liga. Preferimos darle una oportunidad a uno de nuestros muchachos de Liga Menor", concluyó.

