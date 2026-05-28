¿Y Joseph Joseph? Agrupaciones opositoras abogan por una línea de comunicación más clara y directa

Liga Deportiva Alajuelense vivió un semestre atípico: entre polémicas por indisciplina, la salida de la leyenda Óscar Ramírez y recientemente las declaraciones de Raúl Pinto a Teletica.com sobre lo que se conversó a lo interno de la Junta Directiva.



Si bien la institución emitió una carta al liguismo el pasado 26 de abril, Joseph Joseph como presidente del club no ha dado una sola reacción tras todo lo sucedido.



Esto llama el interés de grupos opositores que estarán en la asamblea que podría ser el próximo 13 de junio.



En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.



Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga. Así como el grupo Grandeza Rojinegra, quienes estarán Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros que aún no han sido revelados.

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Teletica.com conversó con ambos sectores.

Artavia, de Grandeza Rojinegra, indicó que se debería tener una línea de comunicación más clara y directa con la afición.

“No es de sorpresa que don Joseph no haya dado declaraciones de manera reciente, el siempre ha querido mantener un perfil bajo con los medios de comunicación, delegando mucho esta responsabilidad en su vocero o bien en Carlos Vela en los temas deportivos.



“Mucho de lo que demanda el liguista es establecer una la línea de comunicación más clara y directa, porque a veces da la percepción que existe cierta pasividad dentro del Institución”, comentó Artavia.

Por su parte, Aquiles Mata indicó que desconoce las razones del por qué no se ha pronunciado a todo lo que ha sucedido recientemente, de manera clara y directa.

“Desconocemos las razones por las que la Junta Directiva no se ha pronunciado sobre los resultados finales que hemos tenido como equipo. Esa es una de las falencias que extraña la afición que hay poca comunicación de lo que acontece en la institución.



“Las razones hay que respetarlas, pero sí es una falencia que la gente está reclamando. Supongo que estarán muy ocupados tratando de ajustar los temas para el próximo campeonato, pero sería bueno que la Junta Directiva se pronuncie sobre el tema”, acotó.



Este medio buscó a Joseph Joseph, pero no respondió. También se realizó la consulta al departamento de prensa rojinegro y se encuentra en trámite.

