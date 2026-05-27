Raúl Pinto cuenta su verdad sobre salida de Óscar Ramírez: "Perdí 9 a 1"

Esta entrevista de Raúl Pinto con Teletica.com es un mano a mano amplio, profundo, de análisis de la realidad rojinegra luego de un semestre en el que nada salió: indisciplina en el equipo, la salida de la leyenda Óscar Ramírez, las peticiones del Macho para continuar y que no fueron escuchadas en la directiva, así como lo que se viene tras ni siquiera clasificar.

Esta es la verdad de Raúl Pinto, quien es el presidente más ganador en la historia de la Liga y quien recientemente renunció a la dirigencia como vicepresidente para ir a las siguientes elecciones dirigenciales en la Liga, junto a Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora.

En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.

La entrevista completa:

—Quiero conocer su testimonio, había mucha expectativa desde que usted regresó a la directiva, después de ganarlo todo se da un semestre muy atípico: ¿Qué análisis hace de todo esto que ha pasado en los últimos meses?

El punto primordial fue este campeonato tan extraño para todos, creo que el equipo estaba agotado, el semestre pasado fue de muchas finales y realmente el equipo no pudo ponerse a la altura que jugamos el campeonato anterior y también vinieron muchas lesiones de los jugadores, lesiones que duraron mucho tiempo como la de Lucumí, que duró dos meses y medio, y en el transcurso del campeonato solamente los tres jugadores que tuvieron ruptura de ligamento cruzado que fue algo nunca antes visto una cosa parecida de tres jugadores con el mismo problema. También el caso de (Alexis) Gamboa, que se le abrió la parte de atrás del músculo y el mismo Celso, quien también jugó 15 minutos un partido y ya estaba lesionado.

Hubo tantos problemas en la institución que nos dio para que no pudiéramos clasificar, hasta el mismo Óscar, su hijo tuvo un accidente y entonces también lo sacó de concentración. Creo que fue algo que nunca había pasado en la institución. Después de ahí viene la decisión de la Junta Directiva de no aceptar los puntos que había solicitado Óscar para seguir en la institución, no se acepta y de ahí Óscar sale de la Liga Deportiva Alajuelense.

Para mí fue muy doloroso realmente, yo traté de pelear de todas las maneras en la Junta para que Óscar se quedara, perdí 9 a 1 y eso me dolió mucho y tomé la decisión mejor de retirarme de la Junta. A los días hablé con varios compañeros, todos me apoyaron e hicimos una papeleta para llegar a la Junta Directiva y pelear la la primera vicepresidencia.

—Entonces don Óscar quería continuar, pero al final la votación queda 9-1 para que él no continúe: ¿Es así?

Sí, yo todavía hoy siento que es mentira que pasó una situación como esa porque esta Junta Directiva buscó a Óscar tres años hasta que lo convenció para llevarlo a ligas menores y después por la situación de (Alexandre) Guimaraes tomaron la decisión de cambiar al entrenador y pasar a Óscar. Óscar aceptó pasar a la Primera División, fue muchos años buscado para que fuera entrenador otra vez de Liga Deportiva Alajuelense, llega y después de que perdió el campeonato que había comenzado Guimaraes y nos dio un campeonato y un tricampeonato y el campeonato de Copa, nos dio todos los campeonatos que participó, todos los ganó, y después viene un campeonato para el olvido, de verdad fue para el olvido, pero teníamos ya una estructura, un proyecto, un futuro, y la Junta Directiva tomó la decisión de no seguir en el proyecto, después de que le había costado tanto tiempo tenerlo.

Yo entré en incredulidad porque no me imaginaba lo que estaba pasando, o sea, no podía pensar que estaba pasando eso. Cuando yo entré a la junta, yo vi nombres Pier Luigui Morera, Johnny Acosta, Pipo González, porque era lo que yo había hablado con Óscar durante este semestre de que necesitamos un Pipo para que nos dé liderazgo, pero un liderazgo hecho en la Liga. Johnny porque nos iba a ayudar en la defensa, principalmente, no como jugador sino él es una de las personas que hacía mejor la línea tanto en la Liga como en la Selección, él ayudaba mucho y después también tiene su liderazgo que nos iba a colaborar mucho en el camerino.

El caso de Pier Luigi porque nos iba a mejorar mucho lo que se había hablado de la parte física de los jugadores.

Fuera de esto, se le había pedido ojalá que todos los entrenamientos fueran en la mañana, él dijo tres en la mañana, dos en la tarde ¿por qué dos en la tarde? Porque en la tarde usted puede alargar el entrenamiento y hacer estas prácticas individuales, en trabajo táctico y no en las mañanas que es de 8 a. m. a 11 a. m. máximo porque a las 11 a. m. en Turrúcares ese sol es una locura.

El desgaste del jugador es muy alto y la junta dijo que no porque tenemos algunos mal portados y entonces se deberían de hacer todos los entrenamientos en la mañana; o sea, vea lo que está haciendo la institución, está cambiando su sistema porque tiene unos mal portados; entonces, o sea hay cosas que no se puede o se tienen los jugadores profesionales para una institución o mejor quitamos a los jugadores que nos están haciendo ruido.

Al final hoy ya desencadenó en lo en lo que tenía que llegar. Al final ya no se pudieron sostener; entonces, que problema para la institución que hoy hay una camada de jugadores que están en esta situación de consumismo de licor y la institución no puede amoldarse a los jugadores.

Los jugadores tienen que amoldarse a la institución y si incumplen, se castigan y si vuelven a incumplir, se echan. No puede ser que la institución tenga que hacer cambios o decirle a los entrenadores que sólo pueden entrenar en la mañana porque tenemos un mal de un montón de mal portados, eso es parte de lo que no se le aprobó a Óscar, por la situación de los jugadores que tenemos, eso es malo porque no todos los jugadores tienen esa situación, hay jugadores en la Liga que son muy profesionales, muy bien portados y quieren progresar.

Esa fue la situación, se le dijo que no se había aceptado, que se iba a separar ya de la institución y ahí fue donde ya vino mi renuncia.

—Don Raúl, le le agradezco la transparencia con la que toca todos estos temas. A veces, algunas Juntas Directivas prefieren guardar silencio o los mismos dirigentes prefieren guardar silencio, no sé si hay algún código en la directiva de la Liga que impida que se puedan brindar estos detalles a prensa o al liguismo... ¿Todo esto lo lleva a usted a denunciar... todo esto en temas de indisciplina? ¿Quién fue la persona que dijo que no se podía entrenar tres días en la mañana y dos días en en la tarde?

Toda la Junta, la Junta fue la que dijo que no se podía porque el trabajar en las mañanas hace que el jugador necesite unas horas en la madrugada de dormir, entonces esto le quita a uno más las intenciones de que él se porte mal ¿verdad? Entonces eso es complicado; o sea, no podemos permitir que la institución cambie sus ideas porque tiene un grupo de mal portados ¿verdad? Y al final, ellos mismos se botaron.

Yo creo que la situación llegó a un punto que Liga Deportiva Alajuelense tuvo que asumir su responsabilidad y quitarlos. Vamos a ver, no podemos nunca decir que nuestros jugadores son mal portados. O sea, hay un grupo muy grande de jugadores muy profesionales que este tienen su familia y ellos quieren progresar, por eso es duro que la institución cambie sus reglas porque tiene uno o dos mal portados y todos tienen que sufrir esas decisiones porque como le dije, en las tardes es cuando más se trabaja la parte individual, la parte táctica porque tenemos más tiempo de duración en el entrenamiento.

Esa fue la situación, creo que yo quedé muy golpeado, muy golpeado por lo que se estaba dando. Raúl Pinto le debe mucho a Óscar Ramírez, a mí se me dice que soy el presidente más ganador y a quién se le debe a Óscar Ramírez; entonces, ante esa situación, a mí me dolió muchísimo y no me quedaba otra opción que renunciar a la Junta Directiva y hacer mi grupo para ver si puedo llegar otra vez de nuevo a la junta, pero con mayor fuerza y ayudar más a la institución, a un norte que yo quisiera llevarla.

—En el liguismo está el tema de Fernán Ferrón, muchos sostienen de que ni siquiera se debería haber buscado al jugador, al parecer, se buscó... ¿Usted estaría de acuerdo o le interesaría que llegue un jugador como Fernán Ferrón al club?

No, yo no estaría de acuerdo. Creo que él ha hablado mucho de la institución, yo creo que nosotros, principalmente, la Junta Directiva debe proteger a la institución, por eso es que yo llevo a una persona como José Aquiles Mata, que yo me acuerdo en el tiempo mío decían que todo lo apelaba porque él defendía a muerte a la institución.

Yo creo que todos debemos de defender a la institución, debemos llevarla a lo más alto en todo, en ética profesional, en profesionalismo y que sea una institución digna para los liguistas y que los liguistas se sientan que es una institución importante en todos sus aspectos y sus criterios éticos. Yo creo que traer una persona que ha maltratado a la institución es como decir que todos pueden maltratar a la institución y pueden venir a ella. Eso crea un mal precedente y crea eso y viera qué importante es porque todo eso permea hacia abajo a los muchachos jóvenes.

Los muchachos jóvenes van a perder también valores que es importante para la institución, yo creo que no puede darse ese caso.

—Sobre el tema de los técnicos, usted ha mencionado que para ser campeón hay que tener ojalá un entrenador nacional, pero actualmente está el español Ismael Rescalvo: ¿Qué análisis hace de eso y también un comentario sobre el trabajo de Carlos Vela?

Con don Carlos Vela, quiero tocar el tema primero con él, yo me llevé muy bien con Carlos, es una gran persona, quiere mucho la institución, es una persona que realmente conoce porque ha estado en equipos importantes de México, él también, como yo, quedó no sé... atónito, no sé... él llevaba las notas que había solicitado Óscar y él no las veía mal. Él estaba... yo le diría que estaba a favor de mantener a Óscar, de mantener el proyecto y fue la junta la que nos volvió a pasar a cero, a comenzar de cero otra vez.

Uno de los puntos que se dijo era que Óscar no estaba jalando tanto muchacho de la liga menor, pero Óscar va jalando de acuerdo al progreso de los muchachos. No los puede meter de una sola vez, se tiene que ir poco a poco para que el muchacho tampoco recaiga en una situación anímica con la gente que tal vez no lo está viendo como un jugador desarrollado.

Yo creo que él jugó con varios muchachos jóvenes que fueron poco a poco entrando en el equipo. Hoy dicen que se está subiendo a 11 jugadores porque tenemos ﻿una falencia tremenda en el equipo de jugadores y el equipo va a tener que subir 11 jugadores a la Primera División de la Sub-21 y del equipo de Sarchí. Eso hace que vayamos a tener un equipo no tan fuerte como lo hemos tenido, se dijo de que nosotros teníamos un Ferrari, pero yo creo que el Ferrari y las cuatro llantas se le estallaron.

Hoy tenemos otro jugador muy importante dentro del esquema que es Bran y hasta el mismo caso de Vargas que no lo vamos a poder sustituir porque estamos con la defensa muy debilitada también y yo creo que se debe comenzar desde atrás para adelante. Necesitamos tal vez buscar internacionales, pero de ahí hay una una cuota de jugadores hasta un punto. La Liga tiene complicación en montar su equipo.

—Mucho se dice del tema financiero, hay preocupación de que cuando usted estuvo de presidente se dice que llegaron los títulos, que fue el presidente más ganador, pero otros sostienen que en la parte económica quedaron algunos temas de casi quiebra: No sé si al final en el fútbol no todo es plata... ¿Cómo ve ese escenario? ¿Siente que se ha priorizado mucho el tema del CAR, el tema del dinero por sobre lo deportivo?

Yo creo que la gente se ha visto más interesada en lo que es el dinero que de los títulos, como usted dice, la estabilidad económica sí se ha dado. Realmente, yo le puedo decir, en mi caso, cuando yo terminé mi periodo, venía con un periodo de cinco títulos y yo creo que la Junta Directiva que pasó no tenía tanto el problema financiero.

Yo nunca tuve pérdidas, lo único era que tenía un desbalance en el flujo de caja más o menos de $600 mil dólares que la institución o la asamblea autorizó a la Junta Directiva de un préstamo de un $1 millón de dólares, de los cuales $600 mil dólares eran para cubrir el flujo de caja mal que yo había dejado, sin pérdidas, nunca la institución tuvo pérdidas, pero sí para el flujo de caja y $400 mil dólares más para que ellos tuvieran esa posibilidad de tener recursos frescos.

¿Qué fue lo que pasó? Eso fue muy mal dirigido se trajo a un español Benito Floro que fue un fracaso, un fracaso tremendo, y al final hubo campeonatos que nunca logramos ni estar entre los cuatro equipos, eso fue una de las cosas que más afectó a la institución el no lograr llegar a los cuatro equipos a las finales, a las semifinales, eso le creó un hueco también económico muy fuerte en la institución.

¿Qué fue lo que ayudó a la Liga? Bueno... los derechos televisivos y pasamos a ganar más. Imagínense la cantidad de dinero que ya la Liga comenzaba a recibir, eso ayudó mucho a la institución a mejorar la parte económica.

Luego cometieron un error de hacer una negociación con Fodesaf con pagarle ₡600 millones, yo creo que eso fue muy complicado porque debilitó también muy fuertemente las finanzas de la institución, yo creo que ahí no se defendió y más bien se dijo que era para apoyar a la seguridad social y eso fue muy pesado para Liga Deportiva Alajuelense.

En el otro caso, acuérdese que yo también en el tiempo mío tenía que hacer los pagos de ₡1.200 millones por la cuestión de la CCSS que se nos hizo un estudio a expresidentes anteriores y tuvimos que asumir una deuda que fue un golpe, pero con todo eso obtuvimos los cinco campeonatos.

Yo creo que la Junta Directiva una de las cosas que decía era principalmente que había debilidad financiera y por eso no se lograban los campeonatos. Entonces era como para disminuir el grupo mío y que era porque yo no había dejado dinero y entonces no podían ser campeones, cuando ya estaban recibiendo los dineros de los derechos de televisión. Hay una cuestión media política que es bajarle la tabla al anterior porque se ganaron muchos campeonatos y yo no gano; entonces eso fue muy político y yo sigo diciendo que no fue por esa situación económica sino más que todo por escogencia hasta de jugadores, usted se acuerda de la época de los hondureños se trajo tres hondureños y nunca se logró nada con los tres hondureños.

Todos esos seis años o no sé... siete años, lo que se ganó fue un campeonato y se gastó mucho dinero así que esa historia siempre la han sacado para desmeditar los cinco campeonatos que nosotros tuvimos.

—¿Desde que usted llegó a la vicepresidencia ahora en este nuevo paso hubo algo que usted quisiera impulsar, pero que no encontrara apoyo?

Yo quisiera seguir manteniendo la idea de que nosotros debemos de buscar la identidad, seguir manteniendo esa búsqueda de entrenadores hechos en la Liga ¿verdad? O sea que sean liguistas porque realmente nosotros necesitamos seguir manteniendo y buscando la identidad.

Yo creo que se ha hecho un gran logro con Óscar Ramírez, él iba a traer a dos personas también o tres personas a la institución muy liguistas, pero al final no sé qué pasó ya ahora cambiamos a otra vez españoles y sigue sin esa identidad.

Quiero lograr más identidad en la institución.

—Y don Raúl el tema de don Joseph Joseph... siempre que hay elecciones se toca el tema del CAR: ¿Siente que ya eso es tema superado, que para estas elecciones que se vienen debería eso ya no no ser tema, que el socio vote por el corazón, por lo que sienta, por los proyectos, por las ideas que se traigan?

Y no por el miedo. Yo creo que eso es importante. Joseph es una gran persona, o sea, nadie le puede quitar eso, es una gran persona que ha ayudado muchísimo a la institución, realmente hay que quitarse el sombrero, nosotros somos el presidente, eso lo que llegamos es tal vez a dirigir un poquito la idea de la Liga hacia la identidad, pero siempre es el presidente y nosotros tenemos que apoyar a la presidencia.

Lo que pasa es que queremos hacer como un giro a ayudarle en darle ideas a este, y qué es lo que nosotros queremos, pero siempre apoyando a la presidencia.



Vamos a ver, el contrato (del CAR) vence en el 2026, que son los 10 años que se había firmado, y téngalo por seguro que Joseph va a firmar otros 10 años más. Eso no le quepa duda, y a todos los liguistas no les quepa duda que el caso de Joseph va a seguir apoyando a la institución como siempre lo ha hecho.

