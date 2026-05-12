Grandeza Rojinegra: el grupo de jóvenes que quiere fortalecer el corazón de la Liga

La elección de cuatro puestos de Junta Directiva, más la de un fiscal financiero, comienza a calentar en la Liga. Ya son tres agrupaciones las que disputarán los cargos de Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.

En este contexto aparece en escena la agrupación Grandeza Rojinegra, un grupo de jóvenes que desea fortalecer a Liga Deportiva Alajuelense desde su esencia como asociación, su identidad histórica y su visión de futuro.

El movimiento empezó en 2024 y no solo pretende éxito deportivo, sino una relación estrecha con la afición, de la claridad de su cultura institucional y de una gestión basada en la excelencia.

La iniciativa impulsa tres ejes principales: gente, cultura liguista y excelente.

“La grandeza de La Liga empieza con su gente, se fortalece con cultura y se sostiene con excelencia”, es el mensaje central del movimiento.

En Teletica.com conversamos con Javier Artavia y Nolan Zamora, voceros de la agrupación. Ambos conversaron sobre la sangre nueva en la dirigencia manuda, la participación activa de los socios, sus ideas y el norte que debe llevar la Junta Directiva. Además de ser oposición sana y constructiva.





Desde el pasado sábado, este medio publicó el interés de una agrupación encabezada por Raúl Pinto y Aquiles Mata, y ahora la de Grandeza Rojinegra. Se conoce que el oficialismo tendrá también participación con una papeleta y no se descartan más agrupaciones que den a conocer su interés de ocupar puestos en la directiva manuda en los próximos días.