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Los momentos más controversiales de Alejandro Bran
¡Nuevo escándalo! Alejandro Bran queda fuera de La Sele
¿Qué se sabe acerca de Alejandro Bran?
¿Qué decisión tomarían con Alejandro Bran las agrupaciones aspirantes a elecciones en la Liga?
Esto opinan quienes aspiran a cargos en la dirigencia rojinegra.
El jugador Alejandro Bran está envuelto en una nueva polémica, luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección Nacional. Según la Federación Costarricense de Fútbol, "en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo".
Tras quedar fuera de La Sele, Teletica.com conversó sobre este tema con con dos agrupaciones que ya fueron anunciadas que irán a elecciones de puestos de Junta Directiva próximamente.
En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.
Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga. Así como el grupo Grandeza Rojinegra, quienes estarán Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros que aún no han sido revelados.
Este medio entrevistó a Mata y Artavia sobre qué harían con esta situación que está pasando con Bran que quedó fuera de la convocatoria de la Selección.
Aquiles Mata
"Siempre y cuando los hechos que se divulgan son ciertos porque por el momento no hay una confirmación si está o no dentro de la selección, no sé si lo que se ha publicado es cierto o no, pero en caso de que sea cierto de la conducta de Alejandro Bran lo lógico y conveniente de parte de la institución es que no siga en la misma", comentó Mata.
Desde su óptica, si se está en un club como la Liga, un jugador debe tener un buen comportamiento que no comprometa la imagen de la institución.
"Ahí es donde considero que debería terminar su contrato si es lo tiene aún", añadió.
Eso sí, Aquiles dejó claro que tiene que haber un debido proceso y que esté claro lo que sucedió porque estamos en un país de derecho.
Otro aspecto que tocó el exdirigente es que "la imagen de la institución está siendo muy afectada, lo correcto es que se expulse del club si es que hay motivos, que parecieran suficientes, siempre y cuando que lo que se alega tenga fundamentos".
Transparencia Rojinegra
Por su parte, Artavia, de la agrupación Transparencia Rojinegra, destacó que se debe hacer una investigación sobre lo sucedido.
"En este caso hay que hacer una investigación de lo sucedido y esclarecer si en efecto existe alguna falta disciplinaria, en nuestro caso la disciplina y los valores no son negociables por lo que tomaríamos las decisiones pertinentes en cada caso", expresó Artavia.
También, el aspirante a puesto dirigencial en la directiva rojinegra indicó que tienen un proyecto denominado "Clases de Liguismo".
"Cabe recalcar que uno de nuestros principales proyectos dentro del plan de trabajo se determina
“Clases de Liguismo”
en el cual queremos complementar un desarrollo más integral de nuestros futbolistas, brindando capacitaciones sobre comunicación, historia, inteligencia emocional, , finanzas entre otros para poder ir moldeando profesionales más integrales", acotó.
Los momentos más controversiales de Alejandro Bran
El futbolista Alejandro Bran vuelve a estar envuelto en polémica. En 68 días el futbolista vivió dos controversias.
La primera fue el 19 de marzo, en el parqueo de un condominio en La Sabana, en la que se necesitó la intervención de la Fuerza Pública.
El propio jugador publicó una historia en su Instagram en el que comentaba lo sucedido.
"Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla", comenzó escribiendo en una historia en su cuenta de Instagram.
Bran explicó que "según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego sino se acatan las órdenes es una multa".
El mediocampista rojinegro destacó: "No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido".
Por último, el jugador rojinegro informó que no se impuso ante la ley. "Tampoco me impuse ante la ley o forcejeé para que no me arrestarán. Tal así que me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo. Tan así que no me llevaron a ninguna comisaría".
Tras lo sucedido, Alajuelense lo castigó, al enviarlo a entrenar con la Sub-21 y lo dejó fuera por un partido. También se dio una multa económica. Luego regresó al primer equipo.
¡Nuevo escándalo! Alejandro Bran queda fuera de La Sele
El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional para los partidos ante Colombia e Inglaterra.
Bran se vio envuelto en una nueva polémica. Aunque la situación aún no está clara públicamente, el seleccionador Fernando Batista decidió que no seguirá en el plantel.
“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, indicó la Federación mediante un comunicado.
Teletica.com consultó este lunes al departamento de prensa manudo, pero no se ha obtenido respuesta.
¿Qué se sabe acerca de Alejandro Bran?
Este lunes se dio a conocer que Alejandro Bran estaría involucrado nuevamente en una situación fuera de los terrenos de juego.
Según publicó La Teja, el volante de Alajuelense y la Selección Nacional se habría visto involucrado en un incidente en el que su vehículo recibió varios balazos.
Consultados al respecto, tanto Alajuelense como la Federación Costarricense de Fútbol no han respondido sobre el tema.
Teletica.com sabe que la dirigencia manuda ya se ha puesto en contacto con Bran y que el jugador estuvo en el Proyecto Gol para el primer día de entrenamientos con miras a los fogueos ante Colombia e Inglaterra.