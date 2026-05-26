¿Qué decisión tomarían con Alejandro Bran las agrupaciones aspirantes a elecciones en la Liga?

El jugador Alejandro Bran está envuelto en una nueva polémica, luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección Nacional. Según la Federación Costarricense de Fútbol, "en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo".



Tras quedar fuera de La Sele, Teletica.com conversó sobre este tema con con dos agrupaciones que ya fueron anunciadas que irán a elecciones de puestos de Junta Directiva próximamente.

En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.



Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga. Así como el grupo Grandeza Rojinegra, quienes estarán Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros que aún no han sido revelados.



Este medio entrevistó a Mata y Artavia sobre qué harían con esta situación que está pasando con Bran que quedó fuera de la convocatoria de la Selección.

Aquiles Mata

"Siempre y cuando los hechos que se divulgan son ciertos porque por el momento no hay una confirmación si está o no dentro de la selección, no sé si lo que se ha publicado es cierto o no, pero en caso de que sea cierto de la conducta de Alejandro Bran lo lógico y conveniente de parte de la institución es que no siga en la misma", comentó Mata.

Desde su óptica, si se está en un club como la Liga, un jugador debe tener un buen comportamiento que no comprometa la imagen de la institución.

"Ahí es donde considero que debería terminar su contrato si es lo tiene aún", añadió.

Eso sí, Aquiles dejó claro que tiene que haber un debido proceso y que esté claro lo que sucedió porque estamos en un país de derecho.

Otro aspecto que tocó el exdirigente es que "la imagen de la institución está siendo muy afectada, lo correcto es que se expulse del club si es que hay motivos, que parecieran suficientes, siempre y cuando que lo que se alega tenga fundamentos".

Transparencia Rojinegra

Por su parte, Artavia, de la agrupación Transparencia Rojinegra, destacó que se debe hacer una investigación sobre lo sucedido.

"En este caso hay que hacer una investigación de lo sucedido y esclarecer si en efecto existe alguna falta disciplinaria, en nuestro caso la disciplina y los valores no son negociables por lo que tomaríamos las decisiones pertinentes en cada caso", expresó Artavia.

También, el aspirante a puesto dirigencial en la directiva rojinegra indicó que tienen un proyecto denominado "Clases de Liguismo".

"Cabe recalcar que uno de nuestros principales proyectos dentro del plan de trabajo se determina

“Clases de Liguismo”

en el cual queremos complementar un desarrollo más integral de nuestros futbolistas, brindando capacitaciones sobre comunicación, historia, inteligencia emocional, , finanzas entre otros para poder ir moldeando profesionales más integrales", acotó.