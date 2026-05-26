¿Qué se sabe acerca de Alejandro Bran?

Este lunes se dio a conocer que Alejandro Bran estaría involucrado nuevamente en una situación fuera de los terrenos de juego.

Según publicó La Teja, el volante de Alajuelense y la Selección Nacional se habría visto involucrado en un incidente en el que su vehículo recibió varios balazos.

Consultados al respecto, tanto Alajuelense como la Federación Costarricense de Fútbol no han respondido sobre el tema.

Teletica.com sabe que la dirigencia manuda ya se ha puesto en contacto con Bran y que el jugador estuvo en el Proyecto Gol para el primer día de entrenamientos con miras a los fogueos ante Colombia e Inglaterra.

“25 de los 28 convocados estuvieron presentes. Los únicos que faltan por llegar son los legionarios Manfred Ugalde, Patrick Sequeira y Orlando Galo, quienes lo harán en los próximos días”, indicó la Fedefútbol sobre el primer entrenamiento, la noche de este lunes, bajo las órdenes de Fernando Batista.

Además, los seleccionados tienen planeado para este martes una doble tanda de trabajo.

Cabe recordar que Bran se vio involucrado en un altercado en unos condominios el pasado mes de marzo y quedó fuera de una convocatoria de La Sele y se perdió un juego con los manudos.