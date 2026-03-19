Alejandro Bran: "Me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio"

El mediocampista de Alajuelense, Alejandro Bran, utilizó sus redes sociales para explicar lo que sucedió la mañana de este jueves.

"Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla", comenzó escribiendo en una historia en su cuenta de Instagram.

Bran explicó que "según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego sino se acatan las órdenes es una multa".

El mediocampista rojinegro destacó que "no sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido".

Además, Bran destacó que "veces les repetí a los oficiales que si tenían que llevarme preso que lo hicieran".

Por último, el jugador rojinegro informó que "tampoco me impuse ante la ley o forcejeé para que no me arrestarán. Tal así que me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo. Tan así que no me llevaron a ninguna comisaría".