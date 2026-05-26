¡Nuevo escándalo! Alejandro Bran queda fuera de La Sele

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional para los partidos ante Colombia e Inglaterra.

Bran se vio envuelto en una nueva polémica. Aunque la situación aún no está clara públicamente, el seleccionador Fernando Batista decidió que no seguirá en el plantel.

“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, indicó la Federación mediante un comunicado.

Teletica.com consultó este lunes al departamento de prensa manudo, pero no se ha obtenido respuesta.

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