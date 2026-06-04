Alajuelense convoca a sus socios para la siguiente asamblea general

La Liga Deportiva Alajuelense convocó a sus asociados para la asamblea general del sábado 13 de junio, en la que se votarán seis puestos de la Junta Directiva de la institución.

Se trata de los cargos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero, según detalla la convocatoria.

Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar un golpe de timón en la dirigencia de la Liga. También figura el grupo Grandeza Rojinegra, del que forman parte Javier Artavia y Nolan Zamora, entre otros.

Estos puestos se eligen por un período de dos años.

Además, en la reunión de socios se dará a conocer el informe del presidente Joseph Joseph, así como los reportes de los fiscales de leyes y finanzas.

Este último debe incluir temas relacionados con “el presupuesto general, la oportunidad y eficiencia de los gastos, y la conducta financiera de la Asociación”.

La primera convocatoria está programada para las 8 a. m. y la segunda una hora después en el Estadio Alejandro Morera Soto.



