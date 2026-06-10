León Weinstok le responde a Raúl Pinto: "No queremos es que se politice el tema Óscar Ramírez"

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, encabeza la papeleta oficialista para las elecciones que serán este sábado en la institución.



La papeleta está conformada por:



León Weinstok (Vicepresidente)



Ricardo Prada (Secretario)



Adrián Porras (Protesorero)



Tara Key (Vocal)



Felipe Johanning (Vocal)



Weinstok conversó, este miércoles, con Teletica Deportes Radio, sobre todas las declaraciones que emitió Raúl Pinto en el espacio este martes.



Sobre las declaraciones de Pinto, Weinstok ahondó en sus puntos de vista, aunque no ahondó a profundidad el tema de la salida de Óscar Ramírez con el detalle que sí lo hizo Pinto.

El actual dirigente considera que se utilizó el nombre de Óscar Ramírez para hacer política en el club.

"Cuando se gana y cuando los resultados no se dan, uno debería procurar tener un comportamiento similar, no se vale estar solo en las maduras (...). Se han dado muchos comentarios que se alejan de lo ocurrido y que no tienen el fundamento que uno quisiera que se tenga o el respaldo fáctico correcto, tanto hacia la Junta Directiva de la institución, jugadores, exjugadores y eso es lamentable "No lo digo solo por nosotros sino por la institución, ayer lo vimos que tuvo que salir Joel Campbell, quien ya no tiene relación, y aún así se ve involucrado en una campaña política, el entrenador más ganador de la institución, Óscar Ramírez, lo que pidió es que no hubiera tema con su salida y que fuera lo más fluido posible, pero se entra a usarlo como campaña. Además, un directivo tuvo que hacer una aclaración porque se comentó ayer que donde él trabaja se usa el polígrafo y tuvo que salir a aclarar eso y muchos otros aspectos más. Cuando lo que se dice no tiene una relación directa con lo que ocurre se da un distanciamiento", comentó Weinstok.

Sobre la renuncia de Pinto a la actual directiva rojinegra, Weinstok indicó que Raúl dirigió una carta a Joseph Joseph, presidente del club.

"Solo se refirió con la carta de renuncia, entiendo por lo que él ha mencionado que hubiera querido manejar el tema de Óscar distinto, no sé de qué forma, cuando fue presidente, él despidió a Óscar en su momento, ahora Óscar no fue despedido, él no quiso continuar y terminaba contrato", detalló.

Por último, sobre Ramírez indicó que es una leyenda dentro del club y por eso hay que respetar su deseo, según lo conversado entre las partes tras una reunión en la que asistió Carlos Vela como gerente deportivo, Joseph Joseph y él como dirigentes.

"Yo creo que el nombre de Óscar Ramírez en la institución es un nombre muy grande, muy respetado, fue una reunión de mucha altura, duró 45 minutos o 1 hora, hablando de fútbol, recomendaciones, viendo muy a futuro. Todos conocemos a Óscar como entrenador y entrar en detalles... lo que no quería es que se preste para discusión, es ensuciar a una figura que justamente quiere evitar eso, es consecuente con su forma de ser", expresó.

Cuando se le preguntó en detalles de lo que dijo Pinto o en el supuesto deseo de Ramírez en traer al cuerpo técnico al preparador físico Pier Luigui Morera y al asistente técnico Johnny Acosta, así como el fichaje del Pipo González, así como entrenar dos días en la tarde, Weinstok no profundizó.

"Parte de lo que vamos a respetar de Óscar es no entrar en detalle, no queremos por el nombre de él y luego por los estatutos de la institución y como es común en Junta Directiva, los acuerdos constan en actas, pero las discusiones son de seno privado y se prohíbe esas discusiones.

"Yo entiendo el ejercicio periodístico y que para ustedes (periodistas) sería una falta no hacer la pregunta, no queremos entrar en ese detalle porque se prestaría para algo innecesario, traer otra vez ese tema y es justamente lo que él no deseaba, la palabra que le dimos fue que el no quería que se hiciera controversia en torno a él", añadió.

Eso sí, el actual directivo manudo sí dejó claro que la salida de Ramírez se dio en los mejores términos posibles. "Perfectos", los calificó.

Para finalizar sobre las declaraciones de Pinto, Weinstok destacó: "Yo puedo hablar de la reunión en la que estuvimos Vela, Joseph y yo, él (Ramírez) nos indicó eso. Si don Raúl sabe algo que yo no sé, en una reunión en la que yo sí estuve y él no, me sorprendería".

Ante ese comentario, el periodista Andrés González le preguntó al dirigente: ¿Si Óscar hubiera dicho que se quería quedar, se hubiera quedado? Ante esto, respondió: "Con Óscar se terminaron analizando muchos aspectos de trabajo y demás... Muy probable sí, estamos hablando de Óscar Ramírez y lo que no queremos es que se politice el tema Óscar Ramírez, no es bueno para él ni para la institución".

Para finalizar su punto de vista sobre las declaraciones emitidas por Pinto este martes, Weinstok indicó que hay contradicciones en el discurso de Pinto.

"Hace 9 meses hubo declaraciones donde Raúl Pinto decía que se acabó la crisis y estamos para ganar tres seguidos, palabras más, palabras menos, eso dijo; de repente, pocos meses después, dice que no hay liderazgo en la institución, mala formación y de más", concluyó.