Aquiles Mata sobre la Liga: "Nos hemos convertido en el tercer equipo de Costa Rica y no debe ser así"

Aquiles Mata estará presente en la agrupación Un nuevo capítulo, que participará en el proceso electoral de Liga Deportiva Alajuelense.

Las elecciones serán el sábado 13 de junio y este movimiento marcha con estas candidaturas.

Vicepresidencia primera: Raúl Pinto.

Protesorería: Henry Zamora.

Secretaría: Aquiles Mata.

Vocalía 1: Carlos Aguirre.

Vocalía 3: Óscar Soto.



Mata conversó con Teletica.com sobre lo que espera para esta semana.

—¿Qué criterio le merecen las recientes declaraciones de Joseph Joseph sobre lo que había indicó Raúl Pinto?

Realmente nosotros no podemos impedir que la jerarquía de la Liga Deportiva Alajuelense manifieste su opinión acerca de lo que dijo o no dijo don Raúl Pinto. Aquí lo trascendental de esto y lo importante es que el asambleísta de Liga sabe qué fue lo que aconteció con la salida de Óscar Ramírez y, por lo tanto, nosotros le damos totalmente crédito a lo que le dice don Raúl y eso ya le quedó claro totalmente al liguismo y a los asambleístas de qué realmente fue lo que ahí aconteció.

—¿Qué esperar de esta semana?

Mire, es una semana importante para el liguismo. Hay una insatisfacción general de parte del asociado liguista, de parte del aficionado en general, porque nosotros tenemos que tener claro que el aficionado liguista que existe en todo el país y fuera del país también es un activo importante de la institución.

Son estas personas que llegan al estadio en muchas ocasiones, que por cierto han dejado de asistir algunos al final del torneo por lo que fue aconteciendo. Entonces es una semana trascendental porque el liguismo siente que hemos perdido identidad deportiva.



Hay que entender bien claro eso, identidad deportiva. Hemos logrado estabilidad económica hace mucho tiempo, pero con una carencia de títulos. Mire usted que en los últimos 10 años, Saprissa y Heredia superaron mucho a la Liga Deportiva Alajuelense.



Entre el 2010 y el 2026, Saprissa tiene 11 campeonatos, Herediano tiene 10 y Alajuelense, después de que ya nosotros dejamos la junta directiva, después de que don Raúl terminó su periodo, solo hemos ganado dos campeonatos de 2014 para acá. Entonces es lamentable lo que fue pasando con el equipo. Y eso desanima al liguista en todo sentido, porque el liguista quiere triunfos y no ser tercerones.



Nosotros queremos un equipo grande, no un equipo pequeño. Es lo que queremos en la Liga. Y esa situación en que se nos fue Saprissa y Herediano tiene muy lastimado al liguismo.



Sabemos que hay otras cosas que también se dieron, como los campeonatos centroamericanos, que es importante, no se puede despreciar. El tema de los campeonatos del equipo femenino. También hubo campeonatos en el camino de la Liga de Menores.



Pero, finalmente, el liguista como tal está en una puja, en una lucha constante contra Saprissa y contra Herediano y en ese sentido estamos perdiendo la pelea. Entonces, nosotros creemos que se perdió identidad deportiva y eso es lo que queremos rescatar. En el caso de la partida nuestra, un nuevo capítulo, queremos optar por que nuestros valores deportivos se vuelvan a restaurar.



Y eso solo se logra con una Junta Directiva que tenga triunfo, que tenga éxito, que tenga experiencia, que conozca lo que está haciendo. Y por esas razones es que estamos nosotros proponiendo alternativa de un nuevo capítulo para crecer en Liga Deportiva Alajuelense y devolverle la identidad deportiva que perdimos lamentablemente en esos últimos años.

—¿Qué piensa de la contratación del 10 venezolano Juanpi Añor, un fichaje internacional con mucho renombre, de la visita de la presidenta de la República, Laura Fernández, al CAR? ¿Todo esto que se está dando es algo más deportivo o ya pensando hasta en elecciones?

Mire, vamos a ver... Liga Deportiva Alajuelense, empezando por aquí, es una institución apolítica. O sea, la política no tiene nada que ver con Liga Deportiva Alajuelense.



Somos una asociación de personas, aquí todos los asociados de la Liga, todos tenemos un voto. Independientemente de que alguien tenga cinco palcos, diez palcos, o que tenga alguna alianza estratégica con Liga Deportiva Alajuelense.



Aquí todos somos iguales. No hay más... No hay nuevos, ni grandes ni pequeños. Y pues eso de lo que aconteció con lo de la presidenta, desde luego es un tema político.



Estamos mezclando la política con un tema deportivo. Eso en nada ayuda a la institución. Tampoco eso puede venir a borrar la aceptación deportiva de la institución, la carencia, la falta de identidad de la institución.



En el momento en que usted meta la política con Liga Deportiva Alajuelense, estamos fregados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. No tiene que ser un tema político. Entonces es lamentable.



Nosotros hemos dicho que queremos volver a la identidad liguista. Hemos perdido sus valores. Hemos puesto en la parte administrativa a personas que no son del riñón liguista.



Es decir, nos especializamos en traer gente de afuera, en traer españoles, en traer gerentes deportivos que no son del riñón liguista. Y eso tampoco es bueno para la institución. Nosotros creemos que la Liga debe ser manejada por liguistas.



¿Qué tiene que ver la combinación de un senador extranjero? Está bien. ¿Qué tienen que haber jugadores extranjeros? Está bien. Pero tenemos que siempre procurar que la casta manuda esté presente. Y eso no está sucediendo actualmente.

Este jugador, no sé realmente cuál será la capacidad de él, si vendrá a rendir o no. Pero sí todo parece indicar que son estrategias políticas para influir o tratar de incidir en las elecciones del próximo sábado.



Pero creo que el asociado liguista está claro, está consciente de que eso no es un tema que está en juego ahorita. Lo que está en juego es el rescatar a la Liga Deportiva Alajuelense de la falta de títulos que ha habido en los últimos 10 años, lamentablemente. Después de que don Raúl salió de la Junta Directiva de la Liga, eso no se volvió a dar.



Entonces creo que eso tiene importancia, pero no es influyente. La Liga, fíjese usted, que la Liga, actualmente, está en una situación un poquito rara, extraña. Las sesiones de Junta Directiva no se realizan en la sede de Liga Deportiva Alajuelense.



Se realizan fuera del estadio de Liga Deportiva Alajuelense y en el Estatuto dice que las reuniones de la Junta Directiva deben realizarse en la sede y, salvo que sea algo especial, pueden hacerse afuera.

—¿Y dónde se están realizando?

No sé dónde se están dando, pero creo que lo cierto es que no se están dando ni en el CAR, ni en la sede de Liga Deportiva Alajuelense. Está afuera, y eso no debe suceder porque estamos, reitero, perdiendo nuestra identidad como tal. Y eso tenemos que rescatarlo, lo tenemos que rescatar todos los asociados y por eso es que esta contienda electoral es importante. Y si hay otros grupos, es porque ellos también sienten lo mismo que sentimos nosotros.

O sea, se perdió la identidad deportiva de la institución y hay que rescatarla a como haya lugar.

—¿Han podido hacer algún sondeo, conversar con otros socios, irse moviendo en esa parte política?

Vamos a ver. Antes el padrón de la Liga estaba exhibido y uno podía ir a verlo allá en las instalaciones, pero nosotros apostamos a que los asociados de la institución conocen a los integrantes de la papeleta nuestra, del nuevo capítulo. ¿Quién no conoce a don Raúl Pinto? El presidente más triunfador de la historia de la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Quién no conoce a don Henry Zamora? Una persona que también estuvo en la tesorería con don Raúl Pinto, un empresario reconocido a nivel nacional.



¿Quién no conoce a Óscar Soto? Un líder nato alajuelense, integrante de varias otras directivas importantes también de Alajuela, de las cámaras, etcétera. Una persona que tiene también un gran conocimiento en el tema de mercadeo ¿Quién no conoce a Carlos Aguirre? También fue miembro de la Junta Directiva. Era el motivador del equipo. Él se metió al camerino; él identificaba a quiénes eran nuestros líderes, quiénes eran nuestros líderes positivos, quiénes eran los líderes negativos. También está formando parte de la papeleta.

Él trabajó con la Selección Nacional, con otros equipos aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica.

Por lo tanto, hay una persona con total conocimiento de lo que es Liga Deportiva Alajuelense y el asociado liguista y asambleísta lo conoce como tal. También yo soy conocido en este ambiente y, por lo tanto, estamos apostando por eso, que la gente, el asociado conozca nuestros nombres; ya los conoce, sabe quiénes somos, qué le hemos dado a la Liga, y de ahí que no nos hayamos preocupado realmente por ir a llamar a los asambleístas y decirles: "Mire esto y lo otro".



Creemos que ellos saben lo que está pasando y que se ocupa un cambio urgente a nivel de la Liga.

Ahora, aquí es importante señalar, nosotros no vamos a ir a desplazar a Joseph, que es el presidente de la Liga y sigue siendo el presidente. La idea es elevar a una parte de la Junta Directiva para ayudarle a Joseph.



Esa es la propuesta nuestra. No vamos a ir a pelear ni nada por el estilo. Es ir a colaborar con Joseph y el grupo que sigue en la Junta Directiva con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, con nuevos liderazgos.



Entonces, aquí eso es un tema trascendental también, que la gente lo sepa, para que no haya dudas de que nuestra posición es sana, con buena intención de colaborar con la Liga y rescatarla de ese abismo que ahorita nos lleva Saprissa y Herediano, que nos hemos convertido en el tercer equipo de Costa Rica, y eso no debe ser así. Nosotros debemos procurar siempre ser los primeros, no los segundos ni los terceros.

