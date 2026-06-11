Grandeza Rojinegra: "Queremos que nuestra agrupación perdure en el tiempo"

La agrupación Grandeza Rojinegra también estará este sábado en la contienda electoral de Liga Deportiva Alajuelense.

Los candidatos son:



● Nolan Zamora, como vicepresidente primero.



● Javier Artavia, como secretario.



● Fabio Hernández, como protesorero.



● Andrea Salas, como vocal uno.



● Alejandro Alvarado, como vocal tres.

Teletica.com conversó con Javier Artavia, aspirante al puesto de secretario, sobre lo que esperan de este sábado y sus ideas, al igual que se hizo con el bando oficialista encabezado por León Weinstok, y la agrupación Un nuevo capítulo de Raúl Pinto.

—¿Cuáles son las principales ideas de Grandeza Rojinegra?

Durante varios meses desarrollamos una propuesta integral que abarca todos los niveles de la institución (Asociados, Cultura, Liga Menor, Futbol Femenino, entre otros) en tres ejes (Gente, Cultura y Excelencia); sin embargo, nos vamos a enfocar de entrada en los temas que más demanda el liguista, como ser campeón.

La base de un equipo exitoso radica en su planificación, orden y disciplina. Por lo que nosotros en los primeros meses debemos hacer una evaluación profunda del modelo deportivo de la institución en conjunto con el técnico y el gerente deportivo. Debemos enfocarnos en mejorar los procesos de contratación, rendición de cuentas, disciplina y el fortalecimiento integral de nuestra Liga Menor.

En paralelo, queremos fortalecer el vinculo de la Liga con su único dueño : su gente, para eso debemos tener una línea de comunicación clara, directa y transparente, siempre en defensa de la Liga.



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—¿Han contactado a otras agrupaciones o socios para plantear sus propuestas?

Si, desde nuestra fundación una de las prioridades es integrar y escuchar a los diferentes grupos del liguismo para la construcción conjunta, más que hacer polémicas o peleas sin sentido, nuestra afición nos demanda soluciones y acciones.



—¿Qué opinan de las declaraciones de Raúl Pinto referentes a la no continuidad de Óscar Ramírez?



Conocemos a Raúl y sus posiciones, pero sentimos que alargar tanto la conversación de la polémica de qué sucedió o no, más que generar soluciones, hace división y polariza la elección. El asociado más que entrar en polémicas, quiere soluciones concretas y que se sientan escuchados.



—¿Cuáles son los aspectos de mejora de la institución?

Son varios puntos de mejora, pero hay que ir trabajándolo en etapas. Creemos que la parte deportiva es el punto de mayor urgencia, en paralelo debemos mejorar la parte de la comunicación y defensa de nuestra institución. Debemos ser claros, transparentes y siempre defender a la Liga ante cualquier instancia.



—Pase lo que pase este sábado: ¿lograron su objetivo como agrupación?

En parte, este movimiento nació de la gradería y se ha ido fortalecimiento con un grupo disciplinario de diferentes sectores, con nuevos liderazgos que se han venido sumando a la construcción de la propuesta, por lo que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de ser esa agrupación que representa la voz del liguismo.

Gran, más allá de lo que pase en la elección del sábado, nosotros seguiremos trabajando, escuchando y sobre todo construyendo para seguir haciendo grande a nuestra institución.



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