Lo más destacado
¿Cuáles son los retos de Alajuelense para el 2026?
Jorge Luis Pinto también celebró el título de la Liga
Galería: así celebró Alajuelense la 31
Plantel de Alajuelense brilló de camino a la 31
Alajuelense cierra con broche de oro un semestre lleno de títulos
Óscar Ramírez: “Soy solo uno más”
Bayron Mora: El amuleto de la Liga en los títulos de este semestre
Celso Borges: "Estoy sin palabras. Romper una sequía siempre es difícil"
¡Desahogo rojinegro! Así festejaron los protagonistas al título 31 de la Liga
Alajuelense sumó 16 fechas sin derrota en fila de camino al título
Los manudos llegaron a la cima en la fecha 13 y no la soltaron más
El 6 de setiembre, Pérez Zeledón derrotó a Alajuelense por marcador de 2-1. A partir de ese momento, los manudos sumaron 16 fechas consecutivas sin conocer la derrota, en un camino que los llevó al título 31 en la historia de la institución.
Los dirigidos por Óscar Ramírez firmaron una temporada brillante. Terminaron primeros en la tabla de posiciones con 40 unidades. En semifinales derrotaron a Liberia y, en la final de fase, se mostraron superiores al Saprissa, por lo que festejaron este sábado en el Morera Soto.
La Liga estuvo en el primer lugar de la tabla en siete de las 18 fechas de la fase regular. Subió a la cima en la novena jornada, pero cayó momentáneamente, para regresar en la fecha 13 y no abandonar más el liderato.
“Esa es nuestra obligación, es lo que debemos buscar y trabajar por ello”, dijo Joseph Joseph sobre ir por el campeonato 32 en el 2026.
Luego de un semestre que incluyó el título nacional, la Recopa y el tricampeonato en la Copa Centroamericana, el futuro luce brillante en la casa rojinegra, aunque también existe la obligación de mantener el mismo camino.
“La humildad: nunca nos vanagloriamos y fuimos partido a partido. El grupo nunca habló mal de un rival y avanzamos paso a paso”, explicó Óscar Ramírez sobre cómo llevó a su equipo al cetro.
¿Cuáles son los retos de Alajuelense para el 2026?
La Liga Deportiva Alajuelense selló un cierre del 2025 bañado en gloria. El último semestre le dejó una Recopa, la Copa Centroamericana y la 31, al coronarse campeón del Apertura 2025.
“Esa es nuestra obligación, es lo que debemos buscar y trabajar por ello”, dijo Joseph Joseph sobre ir por el campeonato 32 en el 2026.
Queda claro que ese es el primer reto de cara al siguiente año. Los rojinegros arrancarán el 2026 como favoritos para ser campeones, especialmente por las dudas que rodean a Saprissa y Herediano.
Además, la Liga disputará la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que los manudos quieren realizar un buen papel.
Jorge Luis Pinto también celebró el título de la Liga
Siempre con su Liga en su corazón, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto también festejó el título de Alajuelense.
Con una sentida publicación, Pinto envió un mensaje a todo el liguismo y festejó todo lo alto.
Galería: así celebró Alajuelense la 31
Liga Deportiva Alajuelense está de fiesta. El sábado se convirtió en campeón del fútbol nacional, logrando su primer cetro en cinco años. Además, ya había festejado el título de la Copa Centroamericana y empezó el semestre dejándose la Recopa.
Repasamos las celebraciones manudas, que finalizaron con la caravana por el centro de Alajuela la tarde de este domingo, donde la afición y el equipo se fundieron en un abrazo de fiesta.
Plantel de Alajuelense brilló de camino a la 31
Para alzar la Copa 31, Alajuelense contó con una planilla llena de las variantes necesarias para sortear varias competiciones de manera simultánea.
La Liga no solo se coronó en el Apertura 2025, también se dejó la Recopa y el tricampeonato de la Copa Centroamericana.
En cada línea, los de Óscar Ramírez encontraron un bastión para este esperado festejo.
En el marco, Washington Ortega volvió a ser figura, aunque esta vez compartió reflectores con el joven Bayron Mora, héroe en los penales del tricampeonato en Concacaf.
Alajuelense cierra con broche de oro un semestre lleno de títulos
En la casa de la Liga Deportiva Alajuelense todo es fiesta. Este sábado, los manudos se impusieron a Saprissa y se coronaron campeones del Apertura 2025.
La Copa 31 llegó para cerrar un semestre en el que la Liga solo hizo una cosa: cosechar campeonatos.
Todo inició con la Recopa ante Herediano. Tras una jugada de táctica fija al 85’, Alexis Gamboa aprovechó un despeje en el área florense para concretar el único gol del juego y arrancar el semestre con una gran sonrisa.
En el camino llegó un Apertura en el que los de Óscar Ramírez dominaron, al tiempo que avanzaban en la Copa Centroamericana.
Óscar Ramírez: “Soy solo uno más”
El técnico Óscar Ramírez sigue sumando cetros con Alajuelense. El Macho es sin lugar a dudas uno de los rojinegros más grandes de la historia, aunque él no lo crea así.
“Soy solo uno más”, subrayó el timonel.
Ramírez fe claro en señalar uno de los puntos más importantes para el éxito del equipo.
“Que todos entendiéramos que éramos uno, que había que aportar, cero ego”, añadió.
Bayron Mora: El amuleto de la Liga en los títulos de este semestre
Hace menos de un mes el nombre de Bayron Mora no aparecía en el radar de muchos.
Celso Borges: "Estoy sin palabras. Romper una sequía siempre es difícil"
Celso Borges expresó su profunda emoción luego de que Alajuelense conquistara el campeonato nacional, un logro que puso fin a una sequía de cinco años sin títulos de liga y que significó la estrella número 31 en la historia del club rojinegro.
El experimentado volante calificó la consagración como “importantísima para todo el club” y extendió su felicitación a la dirigencia, el cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan día a día en la institución.
¡Desahogo rojinegro! Así festejaron los protagonistas al título 31 de la Liga
Alajuelense volvió a sonreír y por fin volvió a lo más alto de la Primera División al vencer 3-1 a Saprissa y obtener así su título 31 en su historia.
El cetro llega tras cinco años de sequía en el ámbito local, por lo que los jugadores lo festejaron a todo lo alto y ni que decir la afición que invadió de inmediato la gramilla del Morera Soto para gritar “Liga campeón”, algo que no ocurría desde el 2012, pues su último título del 2020 lo lograron en plena pandemia.