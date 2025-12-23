Alajuelense sumó 16 fechas sin derrota en fila de camino al título

El 6 de setiembre, Pérez Zeledón derrotó a Alajuelense por marcador de 2-1. A partir de ese momento, los manudos sumaron 16 fechas consecutivas sin conocer la derrota, en un camino que los llevó al título 31 en la historia de la institución.

Los dirigidos por Óscar Ramírez firmaron una temporada brillante. Terminaron primeros en la tabla de posiciones con 40 unidades. En semifinales derrotaron a Liberia y, en la final de fase, se mostraron superiores al Saprissa, por lo que festejaron este sábado en el Morera Soto.

La Liga estuvo en el primer lugar de la tabla en siete de las 18 fechas de la fase regular. Subió a la cima en la novena jornada, pero cayó momentáneamente, para regresar en la fecha 13 y no abandonar más el liderato.

“Esa es nuestra obligación, es lo que debemos buscar y trabajar por ello”, dijo Joseph Joseph sobre ir por el campeonato 32 en el 2026.

Luego de un semestre que incluyó el título nacional, la Recopa y el tricampeonato en la Copa Centroamericana, el futuro luce brillante en la casa rojinegra, aunque también existe la obligación de mantener el mismo camino.

“La humildad: nunca nos vanagloriamos y fuimos partido a partido. El grupo nunca habló mal de un rival y avanzamos paso a paso”, explicó Óscar Ramírez sobre cómo llevó a su equipo al cetro.