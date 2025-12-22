Jorge Luis Pinto también celebró el título de la Liga

Siempre con su Liga en su corazón, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto también festejó el título de Alajuelense.

Con una sentida publicación, Pinto envió un mensaje a todo el liguismo y festejó todo lo alto.

“Celebro a la distancia la estrella 31 alcanzada por la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica. Mi reconocimiento y felicitación a directivos, cuerpo técnico y jugadores que lo hicieron posible, pero especialmente a la hinchada, pasa el tiempo y siguen demostrando ese apoyo incondicional que motiva e inspira desde las tribunas. ¡El león siempre en su trono!”, publicó Pinto.

El extécnico de la Selección Nacional en el proceso de Brasil 2024 ha demostrado siempre mantener un vínculo especial con los manudos, incluso algunos sueñan con que algún día vuelta a las filas rojinegras.

Alajuelense consiguió este sábado el título 31 en Primera División, en un semestre lleno de logros, pues también consiguieron el tricampeonato de la Copa Centroamericana.



