Galería: así celebró Alajuelense la 31

Liga Deportiva Alajuelense está de fiesta. El sábado se convirtió en campeón del fútbol nacional, logrando su primer cetro en cinco años. Además, ya había festejado el título de la Copa Centroamericana y empezó el semestre dejándose la Recopa.

Repasamos las celebraciones manudas, que finalizaron con la caravana por el centro de Alajuela la tarde de este domingo, donde la afición y el equipo se fundieron en un abrazo de fiesta.

Tras una jugada de táctica fija al minuto 85, Alexis Gamboa aprovechó un despeje en el área de Herediano para concretar el único gol de la Recopa.

Alajuelense-Herediano.

El siguiente festejo manudo se dio a principios de mes, cuando en la final contra Xelajú, la Liga repitió por tercera vez en Concacaf.

Alajuelense. Foto: Alajuelense

​

De vuelta en el Apertura,

Óscar Ramírez

y compañía se deshizo de

Liberia

en semifinales.

Alajuelense vs. Liberia. Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini

​

Esto dejó la mesa servida para una final con clásico ante

Saprissa

. En la ida los rojinegros se trajeron un 2-2 de Tibás.

Saprissa-Alajuelense. Juan Quirós

​

Este sábado, en un Morera Soto a reventar, los erizos ganaron 3-1, desatando un grito que tenía cinco años atravesado en las gargantas.

Alajuelense vs Saprissa

Alajuelense campeón de la 31

Alajuelense vs Saprissa

​

Este domingo el equipo tomó las calles de la Alajuela, donde otra multitud celebró y festejó con ellos.

<span id="selectionBoundary_1766354707383_03745747755528306" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



<span id="selectionBoundary_1766354674090_6651107221511409" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>





