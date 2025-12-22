¿Cuáles son los retos de Alajuelense para el 2026?

La Liga Deportiva Alajuelense selló un cierre del 2025 bañado en gloria. El último semestre le dejó una Recopa, la Copa Centroamericana y la 31, al coronarse campeón del Apertura 2025.

“Esa es nuestra obligación, es lo que debemos buscar y trabajar por ello”, dijo Joseph Joseph sobre ir por el campeonato 32 en el 2026.

Queda claro que ese es el primer reto de cara al siguiente año. Los rojinegros arrancarán el 2026 como favoritos para ser campeones, especialmente por las dudas que rodean a Saprissa y Herediano.

Además, la Liga disputará la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que los manudos quieren realizar un buen papel.

Joseph tiene claro que el trabajo para devolver a los erizos a lo más alto ha sido arduo y que se ha necesitado el aporte de todos los involucrados.

“El trabajo de los jugadores, el cuerpo técnico y de quienes trabajan todos los días por la Liga. Esto es de ellos”, añadió.

Aun con un título en la bolsa, Alajuelense sabe que debe mover su planilla. La salida de Kenyel Michel se podría suplir con la eventual llegada de Kenneth Vargas, pero existen otros focos de atención.

Queda en el aire el futuro de Washington Ortega, mientras que el buen nivel de Alexis Gamboa hace pensar que existe posibilidad de salida.

Santiago Van der Putten y Rashir Parkins son futbolistas de proyección, mientras que casos como Alberto Toril y Diego Campos podrían tener su futuro en otros equipos.

En medio de los festejos, Alajuelense ya trabaja en seguir creciendo, con la claridad de que la constancia es necesaria para alcanzar las metas.

“Siempre tuvimos claro que había que seguir intentando, tocar la puerta y esta vez lo logramos”, concluyó el presidente manudo.



Los manudos celebraron por primera vez en cinco años un trofeo de campeonato nacional.



