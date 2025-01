Un nuevo equipo aparece como posibilidad para Keylor Navas

Newell's Old Boys de Rosario es el nuevo equipó de Argentina que está en búsqueda de portero y pone su atención en Keylor Navas.

Diario Olé, DSports Radio 103.1 FM en el país de América del Sur y La Nación en Costa Rica confirman el acercamiento de los leprosos a Navas.

¿KEYLOR NAVAS SE VA PARA ROSARIO? 💣



Newell's está en conversaciones para contratar al ex arquero de Real Madrid y PSG 🤯



Así lo contó @Gonzaaorellano en DSPORTS Radio FM 103.1

La noticia llega luego de que se hablara sobre la posibilidad de que el tico fuera el elegido para el marco de San Lorenzo de Almagro.

En el caso de Diario Olé, afirman que Keylor “miércoles o jueves viaja a Argentina”.

Este mismo domingo Navas publicó en sus redes sociales un reloj de arena, lo que deja abierta la posibilidad de que sea cuestión de tiempo antes de conocer la nueva camiseta que defenderá.

Este viernes, el técnico cuervo, Miguel Ángel Russo, se refirió al interés del club.

“Si tiene que suceder, va a suceder. No lo descarto, pero para este tipo de cosas hay que tener calma. No es de un día para el otro y no es fácil. Miren el currículum de Navas donde atajó, donde estuvo y fíjense si no me gustaría tenerlo. No nos quedamos con eso nada más porque estamos buscando en todas las líneas”, afirmó.

El portero no juega desde el 19 de mayo del 2024, cuando fue titular en el PSG ante el Metz.