Keylor Navas participó en competencia de MTB

El portero nacional, Keylor Navas, participó este sábado de una competencia de MTB, mientras espera que se consolide alguna opción para jugar en el extranjero.

Navas compitió, junto a su esposa Andrea Salas, en la primera fecha de la Serie CR MTB, entre Orotina y el Peñón de Guacalillo, regresando al punto de salida.

Según confirmó Leo Orozco, quien participó con el equipo de la organización del evento, Keylor hizo el recorrido de 70 kilómetros en la categoría de E-bike, o bicicleta electroasistida.

El arquero departió con otros exfutbolistas, como Erick Lonnis y Álvaro Saborío.

Navas está a la espera de lo que suceda con el San Lorenzo de argentina, último equipo al que se le ha ligado.

Este viernes, el técnico cuervo, Miguel Ángel Russo, se refirió al interés del club.

“Si tiene que suceder, va a suceder. No lo descarto, pero para este tipo de cosas hay que tener calma. No es de un día para el otro y no es fácil. Miren el currículum de Navas donde atajó, donde estuvo y fíjense si no me gustaría tenerlo. No nos quedamos con eso nada más porque estamos buscando en todas las líneas”, afirmó.