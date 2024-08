Keylor Navas recuerda lo vivido cuando estuvo cerca de firmar con el Manchester United

En el 2015, un error burocrático, frenó la venta de Keylor Navas al Manchester United. El arquero era jugador del Real Madrid en aquel momento y revivió este capítulo en el programa El Buscador en Red.



Aseguró durante la entrevista que todo lo que se ha contado es cierto.

“El Manchester me iba a pagar más del doble de lo que yo ganaba en Madrid”, recordó y sobre el día en que se iba a dar el traspaso, esto fue su recuento: “Esa tarde que hubo de todo, que aquí para allá, que vaya al aeropuerto, que espere, que hay un avión privado esperándolo para que lo lleve, que no se vaya porque no le da tiempo de llegar y firmar y que se puede firmar desde aquí”.