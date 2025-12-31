2025 fue un año para el olvido en La Sele

Con Estados Unidos, Canadá y México clasificados al Mundial 2026 por ser sedes, la eliminatoria de Concacaf parecía un trámite para la Selección Nacional. Al final, fue una pesadilla.

El 2025 le dejó al equipo patrio uno de los episodios más bochornosos de su historia.

El año empezó con la duda de quién iba a dirigir al equipo patrio, luego de que Claudio Vivas fuera interino. Los mexicanos Ignacio Ambriz, Miguel “Piojo” Herrera y el argentino Guillermo Barros Schelotto partían como favoritos.

El 7 de enero quedaba todo listo para la llegada del Piojo, quien fue presentado el 10 y dejó esta frase: “Estoy contento e ilusionado, quiero que Costa Rica sea protagonista en un Mundial, vienen cosas muy interesantes en este año de trabajo”.

El paso de Herrera por la Tricolor arrancó bien, ya que los rivales fueron simples: 7-0 a Belice, luego un 6-1 y un 8-0 a Bahamas.

Luego vino la primera parte de la eliminatoria y un complicado 2-1 en casa ante Trinidad y Tobago, para pasar a disputar la Copa Oro.

4-3 contra Surinam, 2-1 ante República Dominicana, un sólido 0-0 ante México y, en cuartos de final, caer en penales ante Estados Unidos.

El cambio de nivel de los rivales afectó, pero tras la Copa Oro se sentía en el ambiente que el Mundial estaba a la mano.

Nicaragua, Haití y Honduras fue el grupo que dejó el sorteo.

1-1 en Managua y un 3-3 en La Sabana frente a los haitianos presagiaban que el camino a la Copa del Mundo no iba a ser tan fácil.

Luego de empatar en Honduras y golear en casa a Nicaragua (4-1), los de Miguel Herrera llegaban con vida y dependiendo de sí mismos para sellar el boleto.

En un capítulo final que se escribió en dos partes, los ticos no pudieron de visita ante Haití (1-0) y un triste 0-0 en casa ante Honduras firmó la debacle.

“Es una decepción no ir a un Mundial más, es algo diferente a lo que hemos estado siempre. Hay que asumir lo que sucedió porque no es poca cosa”, dijo Celso Borges, uno de los llamados por Herrera cuando el barco ya hacía agua.

El 20 de noviembre se hizo oficial lo que se sabía: Costa Rica quedó fuera. Luego vino la noticia de que Ignacio Hierro continuaba como director de selecciones, liderando la búsqueda de un nuevo entrenador.

El año cerró con la Selección Nacional en el puesto 49 del ranking FIFA, sin técnico y sin prospectos para juegos importantes en la primera parte del 2026.