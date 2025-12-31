2025 fue un año para el olvido en La Sele

Lo más destacado
El equipo patrio no clasificó al Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Con Estados Unidos, Canadá y México clasificados al Mundial 2026 por ser sedes, la eliminatoria de Concacaf parecía un trámite para la Selección Nacional. Al final, fue una pesadilla.
El 2025 le dejó al equipo patrio uno de los episodios más bochornosos de su historia.
El año empezó con la duda de quién iba a dirigir al equipo patrio, luego de que Claudio Vivas fuera interino. Los mexicanos Ignacio Ambriz, Miguel “Piojo” Herrera y el argentino Guillermo Barros Schelotto partían como favoritos.
El 7 de enero quedaba todo listo para la llegada del Piojo, quien fue presentado el 10 y dejó esta frase: “Estoy contento e ilusionado, quiero que Costa Rica sea protagonista en un Mundial, vienen cosas muy interesantes en este año de trabajo”.
El paso de Herrera por la Tricolor arrancó bien, ya que los rivales fueron simples: 7-0 a Belice, luego un 6-1 y un 8-0 a Bahamas.
Luego vino la primera parte de la eliminatoria y un complicado 2-1 en casa ante Trinidad y Tobago, para pasar a disputar la Copa Oro.
4-3 contra Surinam, 2-1 ante República Dominicana, un sólido 0-0 ante México y, en cuartos de final, caer en penales ante Estados Unidos.
El cambio de nivel de los rivales afectó, pero tras la Copa Oro se sentía en el ambiente que el Mundial estaba a la mano.
Nicaragua, Haití y Honduras fue el grupo que dejó el sorteo.
1-1 en Managua y un 3-3 en La Sabana frente a los haitianos presagiaban que el camino a la Copa del Mundo no iba a ser tan fácil.
Luego de empatar en Honduras y golear en casa a Nicaragua (4-1), los de Miguel Herrera llegaban con vida y dependiendo de sí mismos para sellar el boleto.
En un capítulo final que se escribió en dos partes, los ticos no pudieron de visita ante Haití (1-0) y un triste 0-0 en casa ante Honduras firmó la debacle.
“Es una decepción no ir a un Mundial más, es algo diferente a lo que hemos estado siempre. Hay que asumir lo que sucedió porque no es poca cosa”, dijo Celso Borges, uno de los llamados por Herrera cuando el barco ya hacía agua.
El 20 de noviembre se hizo oficial lo que se sabía: Costa Rica quedó fuera. Luego vino la noticia de que Ignacio Hierro continuaba como director de selecciones, liderando la búsqueda de un nuevo entrenador.
El año cerró con la Selección Nacional en el puesto 49 del ranking FIFA, sin técnico y sin prospectos para juegos importantes en la primera parte del 2026.
La Sele termina el año en esta posición del ranking FIFA
Ya se dio a conocer la última clasificación del ranking mundial de la FIFA del 2025, un año para el olvido para la Selección Nacional.
Tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, la Tricolor cerrará el año en la posición 49, misma posición en la que se ubicó a finales del mes de noviembre, cuando se consumó la eliminación del Mundial.
Ignacio Hierro también queda fuera de la Federación
El fracaso de la no obtención del boleto a la Copa del Mundo 2026 trajo repercusiones en la Federación Costarricense de Fútbol.
El mexicano Ignacio Hierro no continuará como Director Deportivo de Selecciones Nacionales, puesto en el que se desempañaba desde enero 2025.
Miguel Herrera reaparece: "En Costa Rica me juzgaron como si fuera un criminal"
El mexicano Miguel Herrera, extécnico de la Selección Nacional, reapareció una semana después tras no lograr el boleto a la Copa del Mundo 2026.
A su llegada a tierras aztecas, el técnico mexicano tuvo la cordialidad de tomarse fotografías con todo aquel que se lo pidiera y luego se detuvo a hablar con los medios de comunicación que lo esperaban en el aeropuerto.
Osael Maroto sobre una posible renuncia: “Yo no lo voy a hacer”
Como cabeza de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto es uno de los más señalados por el fracaso de la Selección Nacional en su intento de acudir al Mundial 2026.
Consultado sobre si debe dejar su puesto, Maroto fue claro:
“Cuando me elige la asamblea de la Federación, me da un mandato de cuatro años. Es un mandato que pienso terminar. Eventualmente, es la asamblea la que debe revisar el tema. Yo no lo voy a hacer, pero no estoy aferrado a la silla”, explicó.
Otro de los que cargan con las críticas es el director de selecciones, Ignacio Hierro, uno de los responsables de la llegada del ahora despedido Miguel Herrera.
¡Gracias por nada! Miguel Herrera queda fuera de la Selección de Costa Rica
Con un fracaso descomunal a cuestas, el técnico mexicano Miguel "El Piojo" Herrera no continuará al frente de la Selección de Costa Rica.
Así fue la triste despedida para varios históricos de La Sele
Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston… Los cuatro futbolistas pusieron punto final a su aventura eliminatoria con la Selección Nacional y entre lágrimas y abucheos, bien pudieron cerrar su ciclo con la Mayor para siempre.
Los cuatro fueron agregándose al proceso de los jóvenes de a poco hasta prácticamente darles el manubrio para la eliminatoria por su experiencia.
La Sele suma una eliminación más que duele y causa consternación
A lo largo de la historia, Costa Rica ha sufrido varias eliminaciones dolorosas en las eliminatorias mundialistas de Concacaf.
La actual se da en un panorama donde Estados Unidos, México y Canadá ya estaban sembrados y todos pensamos que el boleto era una certeza.
Repasamos cada vez que la Tricolor quedó sin Mundial.
En el camino a Suecia 1958, la Sele quedó fuera ante los mexicanos. Rumbo a Chile 1962, los mexicanos y los antillanos neerlandeses dejaron sin opción a la Tricolor.
La Sele suma un inoperante 40% de rendimiento en la eliminatoria
La Selección Nacional firmó una noche de terror en Curazao al caer 1-0 ante Haití y cosechar así una de las peores eliminatorias de todos los tiempos.
A este momento, Costa Rica suma apenas un inoperante 40% de rendimiento en la fase final, mientras que sumando toda la eliminatoria suma un 57%.
Costa Rica se trae un empate de Honduras y se mantiene con vida
Otra vez la Selección Nacional de Costa Rica firmó un empate en la fase final de la eliminatoria mundialista. El 0-0 en Honduras le permite a los ticos mantener vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo 2026.
Algo positivo de un resultado que no es malo —sin ser el mejor— es que la Tricolor no sufrió. El problema es que tampoco estuvo tan cerca de encontrar un gol para dejarse las tres unidades.
El partido no fue de brillo: hubo pierna fuerte, un árbitro que no controló el juego y dos oncenas que naufragaron cada vez que se fueron al ataque. Así llegó la tercera paridad de los nacionales en el mismo número de juegos.
Con tres puntos, Costa Rica sigue en competencia por un boleto directo, pero el panorama se complica cada vez más.
La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
Copa Oro: Sele del 2025 es muy diferente a la del 2023, pero el resultado no cambia
La Selección Nacional dejó mucha tela que cortar tras su paso por la Copa Oro 2025. Entre los aspectos positivos es que el cambio generacional es más que visible, pero es un tema importante que la Tricolor vuelve a quedarse en cuartos de final.
Este año el verdugo fue Estados Unidos, hace dos años México.
Al revisar los nombres que se repiten en cada partido, salta a la vista que solo cuatro futbolistas repitieron.
Se trata de Cristopher Núñez, Francisco. Calvo, Jossimar. Alcócer y Juan Pablo. Vargas.
Miguel Herrera: "Mi compromiso es al 100, no estoy para escuchar ninguna propuesta"
El nuevo seleccionador nacional, Miguel Herrera, dejó claro que llega comprometido con Costa Rica y que durante su estadía no escuchará otras ofertas de trabajo.
Además, adujo que venía con la esperanza de regresar a competir a una Copa del Mundo.