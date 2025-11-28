Miguel Herrera reaparece: "En Costa Rica me juzgaron como si fuera un criminal"

El mexicano Miguel Herrera, extécnico de la Selección Nacional, reapareció una semana después tras no lograr el boleto a la Copa del Mundo 2026.

A su llegada a tierras aztecas, el técnico mexicano tuvo la cordialidad de tomarse fotografías con todo aquel que se lo pidiera y luego se detuvo a hablar con los medios de comunicación que lo esperaban en el aeropuerto.

“De repente te pone triste que los compañeros de los medios y no de México, sino de allá (de Costa Rica), se tomen la palabra como juzgadores en lugar de entrevistadores o analíticos. Juzgan, como si uno fuera un criminal”, indicó con enfado el Piojo en declaraciones que publica Claro Sports.

Luego continuó explicando a sus coterráneos lo triste que se siente de no poder conseguir el boleto mundialista.

“Es un fracaso, hay que asumirlo y afrontarlo. Íbamos con mucha ilusión y regresamos tristes. No pudimos cumplirle a un gran país que estaba con la ilusión de ir al Mundial. El hambre de volver a las canchas no se me quitará”, aseveró.

De momento no hay aún ofertas para el estratega, aunque algunos lo colocan nuevamente como comentarista deportivo, etapa que tuvo antes de dirigir a La Sele.







