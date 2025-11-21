Osael Maroto sobre una posible renuncia: “Yo no lo voy a hacer”

Como cabeza de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto es uno de los más señalados por el fracaso de la Selección Nacional en su intento de acudir al Mundial 2026.

Consultado sobre si debe dejar su puesto, Maroto fue claro:

“Cuando me elige la asamblea de la Federación, me da un mandato de cuatro años. Es un mandato que pienso terminar. Eventualmente, es la asamblea la que debe revisar el tema. Yo no lo voy a hacer, pero no estoy aferrado a la silla”, explicó.

Otro de los que cargan con las críticas es el director de selecciones, Ignacio Hierro, uno de los responsables de la llegada del ahora despedido Miguel Herrera.

“Este miércoles analizaremos la situación de Ignacio Hierro”, indicó sobre cuándo se tratará el tema en el Comité Ejecutivo.

Finalmente, Maroto aseguró que las decisiones se han tomado con transparencia:

“Las decisiones que se han tomado han sido las correctas. Nosotros hemos sido muy transparentes, la credibilidad no solo depende del fracaso de no ir al Mundial”.