La Sele termina el año en esta posición del ranking FIFA

Ya se dio a conocer la última clasificación del ranking mundial de la FIFA del 2025, un año para el olvido para la Selección Nacional.

Tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, la Tricolor cerrará el año en la posición 49, misma posición en la que se ubicó a finales del mes de noviembre, cuando se consumó la eliminación del Mundial.

La Sele se mantiene como la quinta mejor ubicada de Concacaf, superada por Estados Unidos en el puesto 14, México (15), Canadá (27) y Panamá (30).

A nivel mundial, España lidera en el primer lugar, seguido de Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

La Selección volvería a tener acción hasta el mes de marzo, que será la próxima fecha FIFA.



