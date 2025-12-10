Ignacio Hierro también queda fuera de la Federación

El fracaso de la no obtención del boleto a la Copa del Mundo 2026 trajo repercusiones en la Federación Costarricense de Fútbol.

El mexicano Ignacio Hierro no continuará como Director Deportivo de Selecciones Nacionales, puesto en el que se desempañaba desde enero 2025.

“La FCRF informa que el Comité Ejecutivo en sesión de este miércoles 10 de diciembre, ha tomado la decisión de concluir la relación laboral con el señor Ignacio Hierro a partir del día de hoy”, detallaron desde la Federación.

La Federación lo había anunciado el 16 de diciembre de 2024 por medio de un comunicado de prensa, pero ni un año duró en el puesto.



Una de las mayores decisiones que pasaron por Hierro fue la contratación del técnico mexicano Miguel Herrera para la Selección Mayor masculina.

"Hierro estará a cargo del desarrollo de las selecciones masculinas y femeninas. Su objetivo será construir una línea clara de trabajo que potencie el talento costarricense con las exigencias del fútbol mundial", detalló el texto compartido por la Federación en enero.



Hierro fue director deportivo de las Selecciones Nacionales de México, de julio de 2019 a agosto de 2022.



En ese tiempo, la Selección de México logró el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y también la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



También, los aztecas obtuvieron un subcampeonato mundial en la categoría Sub-17.



Era un viejo conocido para los ticos, pues entre 2023 y 2024 estuvo a cargo de la dirección deportiva del Sporting FC de Costa Rica.



Sin embargo, la no clasificación a la cita mundialista de 2026 lo deja sin el puesto.