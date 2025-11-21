¡Gracias por nada! Miguel Herrera queda fuera de la Selección de Costa Rica

Con un fracaso descomunal a cuestas, el técnico mexicano Miguel "El Piojo" Herrera no continuará al frente de la Selección de Costa Rica.​

Este jueves y tras una reunión virtual y presencial, los federativos acordaron llegar al final de la relación contractual. Así lo confirmaron a Teletica.com tres fuentes independiente entre sí.



Minutos después de esta nota, la Federación envió un comunicado de prensa en la que hacía oficial la salida de Herrera del banquillo patrio.



Además, el dirigente Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, también comunicó que se decidió no continuar con la era de Herrera.

Los dirigentes se reunieron la tarde de este jueves en el Proyecto Gol y luego de analizar la no obtención del boleto a la Copa del Mundo acordaron que "El Piojo" no continuara en su puesto.

Herrera vivía un presente entre críticas y pésimos resultados. Fue una eliminatoria nefasta. El fracaso fue total.



La Sele dejó escapar un triunfo ante Nicaragua y terminó 1-1 en Managua. Además, igualó en casa 3-3 ante Haití, tras ir arriba en el marcador 2-0. No le ganó ningún partido a Honduras y, por si fuera poco, perdió por la mínima frente Haití en Curazao.

“El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año. Se estará informando del proceso en su debido momento”, citó el comunicado de prensa.

Resultados de la fase final de la eliminatoria

Nicaragua 1-Costa Rica 1

Costa Rica 3-Haití 3

Honduras 0-Costa Rica 0

Costa Rica 4-Nicaragua 1

Haití 1-Costa Rica 0

Costa Rica 0-Honduras 0