Costa Rica se trae un empate de Honduras y se mantiene con vida

Otra vez la Selección Nacional de Costa Rica firmó un empate en la fase final de la eliminatoria mundialista. El 0-0 en Honduras le permite a los ticos mantener vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo 2026.

Algo positivo de un resultado que no es malo —sin ser el mejor— es que la Tricolor no sufrió. El problema es que tampoco estuvo tan cerca de encontrar un gol para dejarse las tres unidades.

El partido no fue de brillo: hubo pierna fuerte, un árbitro que no controló el juego y dos oncenas que naufragaron cada vez que se fueron al ataque. Así llegó la tercera paridad de los nacionales en el mismo número de juegos.

Con tres puntos, Costa Rica sigue en competencia por un boleto directo, pero el panorama se complica cada vez más.

Tras una primera parte sin mucho que reportar, la segunda dejó una muy clara para los ticos.

Francisco Calvo desbordó por la izquierda tras pase de Jossimar Alcócer. El centro del lateral lo topó Álvaro Zamora, pero el delantero la estrelló en el poste.

Era el minuto 80 y la primera vez que Menjívar sintió a La Sele en su área.

Lastimosamente, poco más mostró Costa Rica al ataque. Un punto que mantiene con vida, pero que también cierra los caminos a la Copa del Mundo.