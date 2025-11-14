La Sele suma un inoperante 40% de rendimiento en la eliminatoria
La Tricolor está al borde de firmar una bochornosa eliminación y podría ser la más humillante de la historia.
La Selección Nacional firmó una noche de terror en Curazao al caer 1-0 ante Haití y cosechar así una de las peores eliminatorias de todos los tiempos.
A este momento, Costa Rica suma apenas un inoperante 40% de rendimiento en la fase final, mientras que sumando toda la eliminatoria suma un 57%.
Cuando en el papel parecía una de las eliminatorias más accesibles por no estar México, Estados Unidos y Canadá, terminó siendo una pesadilla con una sola victoria en cinco compromisos.
Esa única victoria fue ante una Nicaragua casi que ya eliminada y en nuestra propia cancha, afuera, empatamos contra los mismos nicaragüenses con un hombre de más, un empate 3-3 ante Haití en casa tras ir ganando 2-0, jugamos con cinco centrales ante Honduras para evitar la eliminación y ahora volvimos a fallar ante Haití en una cancha neutral y con más público tico en las gradas.
La Sele suma así solo seis puntos de 15 posibles para un 40% que es más que humillante.
Si sumamos toda la eliminatoria, el rendimiento sube hasta un 57% tras siete partidos disputados, tres victorias, tres empates y una derrota para 12 puntos de 21.
Finalmente, en toda su gestión (desde enero de este año), suma 14 partidos disputados, siete triunfos, cinco empates y dos perdidos. Su rendimiento total es de 69%
A la Selección solo la salva un milagro mundialista para acudir al 2026, de lo contrario firmará la que podría ser la peor eliminatoria de su historia.
Los números del Piojo Herrera:
Partidos en eliminatoria: 7
Victorias: 3
Empates: 3
Derrotas: 1
Rendimiento: 57%
Solo en fase final
Partidos: 5
Victorias: 1
Empates: 3
Derrotas: 1
Rendimiento: 40%
Los números en total de su gestión:
• Partidos jugados: 14
• Partidos ganados: 7
• Partidos empatados: 5
• Partidos perdidos: 2
• Goles a favor: 39
• Goles en contra: 17
• Diferencia de goles: +22
• Puntos obtenidos: 29 de 42 posibles
• Rendimiento: 69%
**Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.