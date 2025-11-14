EN VIVO
La Sele suma un inoperante 40% de rendimiento en la eliminatoria

La Tricolor está al borde de firmar una bochornosa eliminación y podría ser la más humillante de la historia.

Costa Rica-Nicaragua. Juan Quirós
Por José Fernando Araya 14 de noviembre de 2025, 9:06 AM

La Selección Nacional firmó una noche de terror en Curazao al caer 1-0 ante Haití y cosechar así una de las peores eliminatorias de todos los tiempos. 

A este momento, Costa Rica suma apenas un inoperante 40% de rendimiento en la fase final, mientras que sumando toda la eliminatoria suma un 57%. 

Cuando en el papel parecía una de las eliminatorias más accesibles por no estar México, Estados Unidos y Canadá, terminó siendo una pesadilla con una sola victoria en cinco compromisos. 

Esa única victoria fue ante una Nicaragua casi que ya eliminada y en nuestra propia cancha, afuera, empatamos contra los mismos nicaragüenses con un hombre de más, un empate 3-3 ante Haití en casa tras ir ganando 2-0, jugamos con cinco centrales ante Honduras para evitar la eliminación y ahora volvimos a fallar ante Haití en una cancha neutral y con más público tico en las gradas. 

La Sele suma así solo seis puntos de 15 posibles para un 40% que es más que humillante. 

Si sumamos toda la eliminatoria, el rendimiento sube hasta un 57% tras siete partidos disputados, tres victorias, tres empates y una derrota para 12 puntos de 21. 

Finalmente, en toda su gestión (desde enero de este año), suma 14 partidos disputados, siete triunfos, cinco empates y dos perdidos. Su rendimiento total es de 69%

A la Selección solo la salva un milagro mundialista para acudir al 2026, de lo contrario firmará la que podría ser la peor eliminatoria de su historia. 

Los números del Piojo Herrera: 

Partidos en eliminatoria: 7

Victorias: 3

Empates: 3

Derrotas: 1

Rendimiento: 57%


Solo en fase final

Partidos: 5

Victorias: 1

Empates: 3

Derrotas: 1

Rendimiento: 40%


Los números en total de su gestión: 

    Partidos jugados: 14

    Partidos ganados: 7

    Partidos empatados: 5

    Partidos perdidos: 2

    Goles a favor: 39

    Goles en contra: 17

    Diferencia de goles: +22

    Puntos obtenidos: 29 de 42 posibles

    Rendimiento: 69%

**Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.


