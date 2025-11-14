La Sele suma un inoperante 40% de rendimiento en la eliminatoria

La Selección Nacional firmó una noche de terror en Curazao al caer 1-0 ante Haití y cosechar así una de las peores eliminatorias de todos los tiempos.

A este momento, Costa Rica suma apenas un inoperante 40% de rendimiento en la fase final, mientras que sumando toda la eliminatoria suma un 57%.

Cuando en el papel parecía una de las eliminatorias más accesibles por no estar México, Estados Unidos y Canadá, terminó siendo una pesadilla con una sola victoria en cinco compromisos.

Esa única victoria fue ante una Nicaragua casi que ya eliminada y en nuestra propia cancha, afuera, empatamos contra los mismos nicaragüenses con un hombre de más, un empate 3-3 ante Haití en casa tras ir ganando 2-0, jugamos con cinco centrales ante Honduras para evitar la eliminación y ahora volvimos a fallar ante Haití en una cancha neutral y con más público tico en las gradas.

La Sele suma así solo seis puntos de 15 posibles para un 40% que es más que humillante.

Si sumamos toda la eliminatoria, el rendimiento sube hasta un 57% tras siete partidos disputados, tres victorias, tres empates y una derrota para 12 puntos de 21.

Finalmente, en toda su gestión (desde enero de este año), suma 14 partidos disputados, siete triunfos, cinco empates y dos perdidos. Su rendimiento total es de 69%

A la Selección solo la salva un milagro mundialista para acudir al 2026, de lo contrario firmará la que podría ser la peor eliminatoria de su historia.

Los números del Piojo Herrera:

Partidos en eliminatoria: 7

Victorias: 3

Empates: 3

Derrotas: 1

Rendimiento: 57%





Solo en fase final

Partidos: 5

Victorias: 1

Empates: 3

Derrotas: 1

Rendimiento: 40%





Los números en total de su gestión:

• Partidos jugados: 14

• Partidos ganados: 7

• Partidos empatados: 5

• Partidos perdidos: 2

• Goles a favor: 39

• Goles en contra: 17

• Diferencia de goles: +22

• Puntos obtenidos: 29 de 42 posibles

• Rendimiento: 69%

**Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.

