La Sele suma una eliminación más que duele y causa consternación

A lo largo de la historia, Costa Rica ha sufrido varias eliminaciones dolorosas en las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

La actual se da en un panorama donde Estados Unidos, México y Canadá ya estaban sembrados y todos pensamos que el boleto era una certeza.

Repasamos cada vez que la Tricolor quedó sin Mundial.

En el camino a Suecia 1958, la Sele quedó fuera ante los mexicanos. Rumbo a Chile 1962, los mexicanos y los antillanos neerlandeses dejaron sin opción a la Tricolor.

Para Inglaterra 1966, nuevamente los mexicanos eliminaron a los ticos. En la clasificación a Alemania 1974, fueron los hondureños quienes nos dejaron fuera. Hacia México 1986, una triangular final terminó con los canadienses y los hondureños eliminando a la Sele.

Rumbo a Estados Unidos 1994, la eliminación también llegó por parte de los mexicanos y los hondureños.

En el proceso para Francia 1998, un empate en casa ante los salvadoreños y una derrota en Jamaica ante los jamaiquinos dejaron a Costa Rica sin boleto mundialista.

Finalmente, en la lucha por Sudáfrica 2010, la derrota ante los salvadoreños y el empate frente a los estadounidenses significaron el adiós al Mundial.

Entre estas eliminaciones destacan la actual, la de Sudáfrica 2010 por lo vivido ante los estadounidenses y la de Francia 1998, porque por primera vez iban tres selecciones del área de Concacaf de forma directa.