Tía de niños secuestrados por Hamás: “Solo podemos esperar para sacarlos del infierno en el que están”

Una madre con el rostro lleno de angustia estrecha contra su cuerpo a sus dos hijos, entre ellos un bebé, envueltos en una manta. A su alrededor hay combatientes del movimiento palestino Hamás, que se los llevarán cautivos a la Franja de Gaza desde hace más de un año.

Las imágenes, grabadas y difundidas por Hamás, dieron la vuelta al mundo y convirtieron a Shiri Bibas, de 32 años, y sus hijos Ariel, de 4 años, y Kfir de nueve meses, en el rostro de los rehenes tomados en el ataque contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2024.

Yifat Zailer es hermana de Shiri y tía de los pequeños, desde el inicio del ataque ha liderado campañas para exigir la liberación de los civiles que todavía permanecen en manos de Hamás.

Ella conversó con Teletica.com y cuenta como, día a día, evita perder la esperanza de encontrarlos con vida.

“Hamás asegura que están muertos, dice que murieron en un ataque aéreo de Israel, pero no presentaron pruebas, el ejército tampoco tiene pruebas, ni siquiera sospechas de que estén muertos, ellos como rehenes son muy valiosos para Hamás, por lo que pensamos que los tienen más resguardados. "Solo podemos esperar para sacarlos del infierno en el que están, son el futuro, el futuro de mi familia, quiero verlos sonriendo de nuevo, no sé qué vamos a encontrar cuando los volvamos a ver otra vez, el daño es grande”, relató entre lágrimas la joven.

Video de Shiri con sus hijos envueltos en sábanas rodeada de terroristas:

This is what Palestine Activists support.



On Oct 7th Hamas turned up at the home of Shiri Bibas and used drills to remove the safe room doors hinges.



The terrified mother was then dragged from her home whilst clutching her babies, Kfir, 8 months and Ariel, 4.



They were… pic.twitter.com/pHsGasKA5r — Oli London (@OliLondonTV) April 27, 2024

Los padres de Shiri, Yossi y Margit Silberman, procedentes de Argentina y Perú, murieron calcinados por el incendio de su casa en Nir Oz. Ellos eran militantes de izquierda y partidarios de la paz con los palestinos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) los encontraron muertos tiempo después. Se desconoce si ella está enterada de la muerte de sus papás.

Por su parte, su esposo Yarden Bibas, de 34 años, fue el primero que el 7 de octubre salió de su casa para defender a su familia, dejando a Shira y los niños atrás, pensando que iban a estar seguros.Él fue capturado y en uno de los videos difundidos por Hamás se ve bastante ensangrentado mientras está siendo golpeado por el grupo terrorista. Desde entonces no se tiene información de su paradero, también se desconoce si está enterado de que toda su familia fue secuestrada.

Previamente, la organización islamista palestina anunció varias muertes de rehenes a causa de bombardeos israelíes, en especial la del rehén más joven, el bebé Kfir, la de su madre Shiri y la de su hermano mayor Ariel, pero las FDI insisten en que no han podido confirmar la veracidad de los hechos y que no tienen tan siquiera sospechosas de que estén muertos, por lo que suponen que se podría tratar de un plan por parte de Hamás para desviar la atención.

Video de Yarden siendo secuestrado y golpeado por terroristas a bordo de una motocicleta:

We must not forget the horrific moments from October 7th, the moments Yarden Bibas was abducted into Gaza.



Early that day, when the deadly attack started and all around Kibbutz Nir Oz sirens were on and rockets were fired, Yarden, his wife Shiri and their young children Kfir and… pic.twitter.com/BSo60RRwdM — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 3, 2024





“Tengo meses gritando, ¡Por favor escúchenme! Hay un bebé, pienso que ya no les importa. Yo no quiero ver ningún bebé muerto, yo tengo dos hijos, mi bebé nació dos meses después de Kfir, cada vez que yo lo pongo en su cuna o lo baño estoy pensando en él. “Qué les voy a decir luego a mis hijos, que toda la familia fue asesinada, no, queremos paz, solo eso queremos, no puede ser que hay un grupo de terroristas que están controlando y robando la comida de los palestinos, matando bebés”, acotó a este medio Zailer.

Según sus familiares, Shiri llevaba una vida tranquila en el kibutz de Nir Oz, centrada ante todo en su familia y sus niños. El día del ataque, Hamás mató o secuestró a una cuarta parte de sus 400 habitantes.

El ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás en la mañana del 7 de octubre en el sur de Israel mató a 1.160 personas, en su mayoría civiles, según los datos oficiales. Entre los muertos hay más de 300 militares.

La campaña que Israel lanzó como respuesta contra la Franja de Gaza ha provocado, hasta el momento, 40 mil muertos, principalmente mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás. Pero las FDI aseguran que cerca de 30 mil muertos son militantes de Hamás.

El 19 de febrero, el ejército israelí difundió, con el acuerdo de la familia Bibas, un video de las cámaras de seguridad de Jan Yunis, gran ciudad del sur de Gaza que es escenario de violentos combates desde hace semanas.

En las imágenes, tomadas horas después del secuestro, se ve a Shiri Bibas que sostenía en brazos a Ariel y a Kfir, cubiertos por una manta, mientras era escoltada por hombres armados.

Imágenes de Shiri con sus hijos en brazos siendo trasladada por hombres fuertemente armados en Gaza:

⚠️ Shiri Bibas and her two young kids. They were taken to Khan Yunis. IDF: we are concerned of the fate of the Bibas family. Hamas claimed they have been killed. pic.twitter.com/84zi1PmjIZ — Mossad Commentary (@MOSSADil) February 19, 2024

“La gente que grita, ¡liberen Palestina! No sabe realmente el contexto detrás, libérenlo, sí, pero del terrorismo, matar bebés, ancianos y gente enferma no es algo de humanos, no entienden lo que gritan. Hamás usa a la población civil como escudo humano, sus ciudadanos les temen, porque si no hacen lo que ellos dicen los matan. “Jamás en mi vida pensé que podíamos llegar a este momento y sentir esto que está viviendo mi familia”, concluyó la familiar de Shiri.

De los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023, quedan en la Franja unos 97 cautivos y al menos 34 de ellos están confirmados muertos por las FDI.

Con información de la Agencia France-Press