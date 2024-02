¿Qué fue de Itzhak Elgarat? Danés de 68 años luchó con sus manos para no ser asesinado por Hamás

Tel Aviv-Yafo | Teletica.com visitó el kibutz Nir Oz, a 1.5 kilómetros de la Franja de Gaza, uno de los primeros en ser atacado por Hamás, el 7 de octubre de 2023. Ahí tuvimos autorización por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para ingresar a la casa de Itzhak Elgarat, que permanecía cerrada debido a la destrucción y a la gran cantidad de sangre que había adentro. Itzhak Elgarat es un ciudadano israelí de origen danés, de 68 años, quien tiene dos hijos en el extranjero, de acuerdo con la investigación realizada por el ejército. Él luchó solo, con sus manos, para evitar ser asesinado por el grupo terrorista. El video adjunto muestra fuertes imágenes luego de ese enfrentamiento, por lo que se pide discreción. La casa, la sala y la cocina quedaron completamente destrozadas: cuando los terroristas invadieron, Itzhak se encerró en su cuarto, que es también un refugio antibombas (con paredes de hormigón reforzado y puerta hermética). En este punto es importante aclarar que, según explicó el Ejército a este medio, todos los refugios antibombas se pueden abrir y cerrar desde adentro o desde afuera, no tienen un candado o manija con llave, ya que no fueron hechos para protegerse de terroristas, solo de bombas; además, las puertas tampoco eran lo suficientemente blindadas como para resistir balas de guerra. “Una vez que los terroristas se dan cuenta de que Itzhak se encuentra en su cuarto, comienzan a forcejar la puerta, mientras que al otro lado Itzhak sostenía la manija con todas sus fuerzas, con sus dos manos. Los terroristas, al ver que no podían doblegar a Itzhak, atacan la puerta a balazos, en especial en la parte de la manija, las balas atraviesan la puerta y junto con ella las manos y brazos de Itzhak. Se cree que él trató de resistir unos minutos más hasta que la sangre en el piso y en la puerta lo hizo ceder.





¿Dónde se encuentra ahora?



Danny Elgarat, excomandante de la policía de Ashdod y hermano del protagonista de esta historia, dijo al medio The Times of Israel que habló con él a las 10:30 a. m. del día del ataque, que "estaba histérico y herido en la mano", confirmó que estaba sosteniendo la puerta del refugio con las manos mientras hablaba con él. “Danny, este es el fin, este el fin, no resisto más”, fueron las últimas palabras que se escucharon.



Dos horas después, Elgarat dijo que había logrado rastrear el celular de su hermano dentro de la Franja de Gaza.



Desde entonces, no se han tenido noticias de Itzhak, el ejército no ha podido confirmar si sigue con vida, si murió por las heridas de bala o si fue asesinado posteriormente.



El kibutz Nir Oz tenía una población de 400 personas el día del ataque, de las cuales 100 fueron asesinadas o secuestradas; es decir, uno de cada cuatro integrantes: más de la mitad de la población eran mujeres y niños de entre los nueve meses y 85 años. Cabe destacar que el bebé más joven y el adulto más longevo fueron secuestrados y tampoco hay noticias de si siguen con vida o no.



Las FDI creen que los 136 rehenes que siguen en Gaza deben estar en los túneles cavados por Hamás en Rafah, último bastión de Hamás, donde se cree que se resguardan sus líderes militares.