Rusia acusa a Ucrania de derribar un avión militar con 65 presos ucranianos a bordo

Rusia acusó el miércoles a Kiev de haber derribado un avión militar ruso en la región de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, con 65 presos ucranianos a bordo, que iban a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos.



Según Moscú no hubo supervivientes del incidente ocurrido cerca del pueblo de Yablonovo, en territorio ruso, a 45 kilómetros de Ucrania.



Ucrania no respondió directamente a esas afirmaciones. Los servicios de inteligencia militar afirmaron que carecen de "información fiable" sobre los pasajeros del Il-76 derribado, aunque confirmaron que "estaba previsto un intercambio de prisioneros" que "no tuvo lugar".



Previamente, el Ministerio ruso de Defensa había acusado a Ucrania de haber "derribado" un avión militar ruso que transportaba "militares ucranianos para un intercambio".



Según Moscú, el ejército ucraniano "sabía a ciencia cierta" que los rusos llevarían a los prisioneros ucranianos en avión a Bélgorod y luego a un punto de encuentro en la frontera.



En cambio, los servicios de inteligencia ucranianos aseguraron que Ucrania "no había sido informada" de la necesidad de asegurar el espacio aéreo en la zona.



Ucrania no conocía "el número de vehículos, la carretera ni el modo de transporte de los prisioneros", agregaron, acusando a Moscú de haberlos "puesto en peligro" adrede.



Según el Ministerio ruso de Defensa, los ucranianos lanzaron dos misiles desde un sistema de defensa antiaérea situado en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, para derribar el avión de transporte militar Il-76 y luego poder "acusar a Rusia".



Los 65 prisioneros ucranianos que según Rusia iban a bordo, así como la tripulación de seis civiles y tres militares, murieron, afirmó el ministerio.



El Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia el jueves en Nueva York, a solicitud de Moscú, para discutir el caso, anunció la presidencia francesa de esa máxima instancia de la ONU.



"Un ruido muy fuerte"