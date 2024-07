Joe Biden se equivoca y llama a Zelenski “presidente Putin”

El presidente estadounidense Joe Biden, de 81 años, cometió este jueves un error monumental al presentar al jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, por el nombre de “presidente Putin” poco antes de una rueda de prensa con la que se juega su supervivencia política.



“Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin”, dijo Biden en la cumbre de la OTAN en Washington.



El demócrata, que orquestó la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania, se alejó del micrófono, pero en cuanto se dio cuenta del error dijo: “Va a derrotar al presidente Putin. El presidente Zelenski. Estoy tan concentrado en vencer a Putin”.



Confundir a Zelenski con su enemigo, el presidente ruso Vladímir Putin, es un paso en falso en un momento en que el Partido Demócrata duda de su capacidad para ganar las elecciones de noviembre después de su calamitoso desempeño en el debate de junio contra el republicano Donald Trump.



Sus rivales republicanos hicieron circular el video en las redes sociales inmediatamente.



El error es un mal augurio antes de la rueda de prensa que dará a las 18H30 hora local (22H30 GMT) en el centro de conferencias que acoge esta semana una cumbre de la OTAN en Washington.



El país estará pendiente de si habla con voz clara y segura, sin notas ni teleprónter, porque la forma en la que conteste será tan importante como el contenido.



Biden ha lidiado con la tartamudez desde que era niño. Nunca ha sido un orador brillante y la improvisación no es su punto fuerte, pero este jueves tiene que convencer de que es capaz de enfrentarse en las urnas a Trump.



El equipo de campaña del republicano predijo un fracaso.



“Si llega, mira una nota y busca a un periodista con una pregunta decidida de antemano” significará que es “una puesta en escena”, afirmó Jason Miller, un asesor cercano de Trump, en Newsmax.



A pocas semanas de la convención en la que se nomina al candidato demócrata, prevista del 19 al 22 de agosto en Chicago (norte), en el seno del partido muchos dudan de que el presidente de 81 años pueda todavía mantenerse en la carrera por la reelección.



“Ni la rueda de prensa de esta noche ni la entrevista programada para el lunes (en NBC) ofrecerán al presidente la salvación política que busca”, opinó el congresista Ritchie Torres en un comunicado.



Según el New York Times, el equipo de campaña de Joe Biden y su vicepresidenta y compañera de fórmula Kamala Harris han sondeado discretamente las posibilidades de esta mujer de 59 años para derrotar a Donald Trump.



Hasta ahora ella le ha sido leal. “Sabíamos que esta elección sería difícil (...) ¡Pero si hay algo que sabemos sobre nuestro presidente Joe Biden es que es un luchador!”, dijo el jueves durante un mitin en Carolina del Norte (este).



Desde que es presidente, el demócrata ha dado 36 ruedas de prensa, según la investigadora Martha Joynt Kumar, citada por la plataforma Axios. Entre sus seis predecesores, solo el republicano Ronald Reagan dio menos.



Mitterrand y Kohl

Y en los últimos meses las meteduras de pata han sido sonadas, como en febrero, cuando mencionó al expresidente francés François Mitterrand, fallecido en 1996, en lugar de Emmanuel Macron, y al también difunto Helmut Kohl en vez de a la excanciller alemana Angela Merkel.



Este jueves no puede permitirse errores garrafales como estos, dado que se halla bajo fuerte presión de su partido demócrata, e incluso de estrellas de cine como George Clooney, para que pase el mando.



Una encuesta de Ipsos publicada el jueves por el Washington Post y ABC no muestra una caída en la intención de voto a nivel nacional desde el debate: Joe Biden y Donald Trump están empatados con el 46% cada uno.



Pero el 67% de las personas encuestadas cree que Biden debería retirar su candidatura. Entre los votantes demócratas lo opina el 56%.



Una decena de congresistas demócratas de la Cámara de Representantes y un senador han pedido abiertamente a Biden que abandone la carrera por la Casa Blanca.



Muchos temen que Biden los arrastre hacia el fracaso en las elecciones legislativas que se celebran al mismo tiempo que las presidenciales.



El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo el jueves que mantiene “conversaciones francas, profundas y lúcidas” con los miembros de su grupo. No entró en detalles.