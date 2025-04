El hombre que llora la pérdida de 170 seres queridos en el terremoto de Myanmar

Al sonar la llamada a la oración en Sagaing el viernes pasado, cientos de musulmanes acudieron apresuradamente a las cinco mezquitas de la ciudad, que se encuentra en el centro de Myanmar.

Ansiaban celebrar sus últimas oraciones del viernes de Ramadán, a pocos días del Eid, período festivo que marcaría el fin del mes sagrado.

Entonces, a las 12:51 hora local, se produjo un terremoto mortal. Tres mezquitas se derrumbaron, incluida la más grande, Myoma, matando a casi todos los que se encontraban en su interior.

A cientos de kilómetros de distancia, el ex imán de la mezquita de Myoma, Soe Nay Oo, sintió el terremoto en la ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot.

En los días siguientes, se enteró de que alrededor de 170 de sus familiares, amigos y miembros de su antigua congregación habían muerto, la mayoría en las mezquitas. Algunos eran figuras destacadas de la unida comunidad musulmana de la ciudad.

"Pienso en todas las personas que perdieron la vida y en los hijos de las víctimas; algunos de ellos son niños pequeños", declaró a la BBC. "No puedo contener las lágrimas al hablar de esto".

Más de 2.700 personas han muerto en el terremoto ocurrido cerca de Sagaing y Mandalay, la segunda ciudad más importante de Myanmar. Se espera que el número de muertos aumente a medida que los rescatistas continúan sacando cuerpos de los escombros.

Getty Images El epicentro del terremoto -de magnitud 7,7- se localizó 16km al noroeste de Sagaing, cerca de la ciudad de Mandalay.

Aunque la zona es conocida por sus antiguos templos budistas, las ciudades también albergaban una importante población musulmana.

Se estima que 500 musulmanes murieron mientras rezaban en sus mezquitas, según cifras proporcionadas el lunes por el líder del país, Min Aung Hlaing.

Testigos presenciales en Sagaing declararon a la BBC que la calle Myoma, donde se encontraban las mezquitas, fue la más afectada de la ciudad. Muchas otras casas de la calle también se derrumbaron.

Cientos de personas buscaron refugio junto a la carretera, ya sea porque se quedaron sin hogar o por miedo a regresar a sus hogares en caso de réplicas. También se reporta escasez de alimentos.

Mientras rezaban

Solo en Myoma, más de 60 personas murieron aplastadas en el derrumbe, mientras que decenas más murieron en las mezquitas Myodaw y Moekya. El martes se seguían encontrando más cuerpos. Hay indicios de que los fieles intentaron escapar, según Soe Nay Oo, quien ha recibido múltiples informes de sobrevivientes de su comunidad.

Se encontraron cadáveres fuera de la sala principal de oración, dijo, en la zona donde los fieles se lavan. Algunos también fueron encontrados agarrando las manos de otras personas, aparentemente intentando alejarlas del edificio en ruinas.

Soe Nay Oo actualmente vive en la ciudad tailandesa de Mae Sot con su esposa e hija, tras escapar de Myanmar poco después del golpe de Estado de 2021.

Getty Images Los trabajos de rescate para buscar sobrevivientes continúan con equipos llegados de muchos países.

Entre los muchos seres queridos que Soe Nay Oo perdió se encontraba una prima de su esposa. Su muerte, dijo, fue "lo más doloroso que he soportado" en sus 13 años como imán.

"Ella fue quien más nos demostró su amor", dijo Soe Nay Oo. "Todos en la familia la amábamos. La pérdida es insoportable para nosotros".

Otro primo de su esposa, un respetado empresario que había realizado la peregrinación islámica a La Meca, también falleció.

"Siempre me llamaba Nyi Lay ['hermanito' en birmano]... Cuando me casé con mi esposa, dijo "ahora somos familia" y siempre me trató como a su propio hermano pequeño", dijo Soe Nay Oo.

"Siempre estuvo ahí para nosotros cuando lo necesitábamos. He perdido a quienes amaba como hermanos, como él". Entre los amigos cercanos fallecidos se encuentra el antiguo imán asistente de Soe Nay Oo, a quien recordaba por su sólida ética de trabajo y su notable talento para recitar el Corán.

Almas generosas

La directora de la escuela pública local, quien también era la única mujer administradora de la mezquita de Myoma, también falleció. Soe Nay Oo la recordaba como un alma generosa que a menudo financiaba los programas de la mezquita de su propio bolsillo.

Dijo que cada vez que se entera de la muerte de otra persona de la comunidad, experimenta una nueva oleada de dolor. "Me siento devastado... siempre me viene a la mente el recuerdo que atesoro de ellos".

"Aunque no eran parientes cercanos, fueron quienes siempre me acogieron, siguieron mis oraciones y rezamos juntos".

El hecho de que fallecieran durante el Ramadán no pasa desapercibido para él. "Diría que todos los difuntos han regresado a la casa de Alá. Serán recordados como mártires", afirmó.

Reuters Además de las mezquitas, otros edificios en Sagaing, incluida una estación de bomberos, también se derrumbaron.

Al igual que en otras partes de Myanmar afectadas por el terremoto, la comunidad lucha por lidiar con la gran cantidad de cadáveres.

La situación se ha complicado debido a los continuos combates entre la junta militar y los grupos de resistencia. El cementerio musulmán de Sagaing se encuentra cerca de una zona controlada por las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) rebeldes y ha permanecido cerrado al público durante varios años.

Tras el terremoto, el ejército ha continuado bombardeando algunas zonas de la región de Sagaing.

Según Soe Nay Oo, la comunidad musulmana de la ciudad de Sagaing ha tenido que trasladar los cuerpos de sus difuntos a Mandalay, cruzando el río Irrawaddy por el único puente que conecta ambas ciudades.

Los cuerpos se depositan en la mezquita más grande de Mandalay para su entierro. Algunos no han sido sepultados en las 24 horas posteriores a su fallecimiento, según lo exige la tradición islámica.

"Para los musulmanes, lo más triste es no poder enterrar a nuestras familias solos al final de su viaje", declaró.

"Los sobrevivientes han estado intentando ayudar en el rescate, incluso mientras lidian con el trauma. Algunos miembros de mi comunidad me pidieron que rezara por ellos. Para ser sinceros, ni siquiera pudieron describir con palabras su pérdida cuando hablé con ellos".

Getty Images El terremoto en Myanmar es un duro golpe para un país devastado por una cruenta guerra civil.

Para Soe Nay Oo es difícil estar lejos de su antigua congregación. Como muchas otras personas de Myanmar que han emigrado al extranjero, siente la culpa del sobreviviente.

"Si yo fuera el imán todavía, en el momento del terremoto, me habría ido con ellos; eso lo acepto con tranquilidad. Y si no, al menos podría estar en el terreno para hacer todo lo que pueda".

"Ahora no puedo regresar. Me duele pensarlo".

Soe Nay Oo empezó a sollozar. "Nunca me había sentido así en mi vida. Soy de los que difícilmente lloran".

Añade que lleva días sin poder dormir. Su preocupación se ha visto agravada por el hecho de que aún no ha tenido noticias de algunos familiares, incluidos sus propios hermanos que estaban en Mandalay.

Soe Nay Oo ha interrumpido su trabajo para un grupo de derechos humanos en Tailandia y actualmente ayuda a coordinar las labores de rescate en Sagaing, compartiendo toda la información que puede obtener de sus contactos en la ciudad.

Calcula que al menos 1.000 musulmanes de la zona se han visto afectados y aún necesitan ayuda.

"Solo siento alivio cuando alguien en el terreno pide ayuda, y yo puedo ayudarlo".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.