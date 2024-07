George Clooney pide a Biden poner fin a su campaña por la presidencia de EE. UU.

El actor George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, hizo una emotiva petición el miércoles para que el mandatario Joe Biden se haga a un lado en la carrera presidencial en Estados Unidos.



Clooney se unió a la creciente lista de personalidades que han pedido que Biden, de 81 años, se retire de la contienda después de su terrible desempeño en el debate contra su adversario republicano, Donald Trump.



​"Amo a Joe Biden", escribió Clooney en el periódico The New York Times. "Lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo".