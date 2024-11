Video: Rita Ora dedica emotivo homenaje a Liam Payne en MTV EMAs

La cantante y presentadora de los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2024, Rita Ora, ofreció un homenaje al difunto miembro de One Direction, Liam Payne, en el evento celebrado en Manchester, este domingo 10 de noviembre.

La artista colaboró en 2018 con el cantante y se ha emocionado al recordarlo durante la ceremonia.

​“Solo quiero tomar un momento para recordar a alguien que fue muy, muy querido para nosotros. Lo perdimos recientemente y él fue una gran parte del mundo de MTV, de mi mundo, y creo que del de muchos de ustedes en casa y de todos aquí esta noche”, dijo Ora.

Mientras la multitud animaba a Ora, la cantante de Let You Love Me dio paso al video tributo de MTV a Payne.



El tributo de MTV de Ora no fue la primera vez que ella ha hecho referencia a su amigo desde que se anunció la noticia de la muerte de Payne.



Durante su concierto del 17 de octubre en Osaka, Japón, Ora incluyó For You en su repertorio y mostró una foto de ambos en una pantalla grande. La foto capturó a Ora y Payne en el estudio de grabación juntos y Ora fue vista mirando la imagen mientras se retiraba del escenario del concierto, según imágenes de redes sociales del evento.

Payne murió el pasado 16 de octubre luego de caer de un tercer piso de un hotel en Argentina. El británico tenía 31 años y la investigación por su muerte cerró el cerco alrededor de tres personas: un hombre que oficiaba como acompañante del artista durante su estadía en Buenos Aires, un empleado del hotel donde murió y un vendedor de drogas.

Los tres fueron imputados por los delitos de abandono de persona, seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.