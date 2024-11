“Teníamos necesidades”: Toni Costa responde a picantes declaraciones de Adamari López

El bailarín y juez de Mira quién baila (MQB) Costa Rica, Toni Costa, respondió a las picantes declaraciones que dio su expareja, Adamari López, sobre el momento “más morboso” de su pasada relación.

López compartió esas revelaciones en el programa Ada y Chiqui De Show.​

​“Como ella (Adamaris) contó, ocurrió en un hospital, cuando pasamos casi 12 días en el hospital porque hubo un problema con el líquido amniótico y entonces ella tenía que estar allí ingresada. No fueron dos o tres días, fueron bastantes más y estuve con ella en todo momento, y sí, como pareja, teníamos necesidades que las parejas tienen, aun estando embarazada. Nos metimos en el baño de la habitación del hospital y pasó lo que pasa cuando dos personas se desean y se aman, tuvimos relaciones.

“Además, yo obviamente como papá, como hombre, estaba como con el miedo de que le fuera a hacer daño a la bebé, pero el doctor nos dijo que era normal que ella (Adamaris) se sintiera así. Fue gracioso y curioso, pero pasó y esa es la realidad. Todas las personas lo hacen, es algo normal, y cuando se siente esa necesidad, pues se hace”, dijo el experto en danza a este medio.

Costa también se refirió a lo complejo, pero bonito, que fue tener una relación tan mediática con López, y lo bien recibida que fue la noticia del nacimiento de Alaïa, su hija con Adamari.

“Los compañeros de trabajo y la gente, la conocían a Alaïa casi que desde antes de nacer, ya sabían que estaba en camino, pues el embarazo fue algo muy público. Durante esos nueve meses, fue un proceso del día a día: las citas médicas, cómo avanzaba todo. Yo, obviamente, estuve siempre ahí como el gran apoyo que he sido siempre, cumpliendo mi rol de cuidar, atender y acompañarla.

“Viví ese proceso con mucha ilusión, esperando el momento en que llegara el día de su nacimiento. Ella nació muy sana, y ya pueden verla ahora, con casi 10 años. Es una niña espectacular, atlética, inteligente y buena. Nos sentimos muy afortunados de que haya venido con mucha salud y de que ilumine nuestras vidas. Sobre cómo vivimos nuestro embarazo y relación frente a las cámaras, fue parte de nuestro día a día”, indicó Costa.

El bailarín finalizó contando lo bien que se lleva como Adamari y que su prioridad en la vida es que su hija se sienta bien y vea a sus padres felices y manteniendo una relación cordial inspirada en el respeto.

​“Ahora que ya no estamos juntos como pareja, pero seguimos en el ojo público, mi relación con Adamari se ha mantenido basada en el respeto y la armonía por el bien de nuestra hija. Ella no tiene ninguna culpa de la separación, y como adultos, nos esforzamos para que ella no sienta en lo posible el impacto de nuestra decisión.

“Mantenemos una buena relación: siempre compartimos eventos, cumpleaños, y vacaciones. Alaïa pasa tiempo tanto conmigo como con su madre, y nos organizamos sin problemas. Creemos que, para muchas personas, este ejemplo de convivencia pacífica entre padres separados puede ser inspirador. No somos los primeros ni los últimos en vivir esta experiencia, y estamos comprometidos a seguir haciéndolo bien por Alaïa.

“A menudo, escucho que en otros casos el papá o la mamá usan a los hijos para herirse mutuamente. Eso me parece muy mal, porque los niños no tienen ninguna culpa de lo que sucede entre sus padres. Para nosotros, el ejemplo de seguir colaborando es lo más importante y estamos convencidos de que así será siempre”, finalizó.