Sabrina Carpenter estrena nuevo álbum y lidera listas de reproducción mundiales

Luego de la popularidad de sus canciones Please Please Please y Expresso, Sabrina Carpenter se ha posicionado como una de las artistas estadounidenses más importantes del momento. En medio de este éxito, la rubia estrenó su nuevo álbum Short n´ Sweet y sus nuevas canciones lideran las listas de reproducción a nivel global.



En Costa Rica, por ejemplo, canciones como Bed Chem y Good Graces se posicionan en las 50 más reproducidas, con tan solo tres días desde su estreno, mientras sus dos grandes éxitos siguen liderando los charts.



Otro single que ha destacado por su melodía, pero más por su contenido gráfico, es Taste. En el video musical, la cantante pelea con Jenna Ortega por el amor de un hombre.



En una escena, Ortega está besando a su novio y este se convierte en su ex, Carpenter. Por lo que, ambas tuvieron que filmar un beso juntas. Al final, se observa a las dos comparando notas sobre su interés amoroso en común mientras salen del funeral del mismo y disfrutan de un café.

Seguidores de la artista indican que este video refleja el trío amoroso que hubo entre ella, Shawn Mendes y Camila Cabello, sobre todo porque el modelo del video se parece al canadiense y los outfits de Ortega son iguales a algunos que ha utilizado Cabello.

Video musical de Sabrina Carpenter hace referencia a trío amoroso que tuvo con Shawn Mendes y Camila Cabello.

Por el momento, la artista no ha confirmado este rumor y se prepara para iniciar su gira, comenzando en Ohio el 23 de setiembre y siguiendo por Europa en 2025.