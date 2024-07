Niños de academia actoral de Sofía Chaverri estrenan pódcast ‘Entre amigos’

Este sábado 3 de agosto, a las 11 a. m., estrena el pódcast Entre amigos, una idea original de la actriz costarricense Sofía Chaverri, quien también es la directora del proyecto. El formato incluirá video y será conducido por niños de entre 5 y 12 años.



La actriz de Los enredos de Juan Vainas comentó a Teletica.com que hace ocho años da clases en su propia academia de actuación y que, aunque disfrutar impartir lecciones para personas adultas, siempre le ha llamado la atención “sembrar esa semillita” en los más pequeños.

"Sí, es muy bonito, porque he tratado de irles guiando en diferentes áreas. Quizás tienen este talento que les puede ayudar para la vida, aunque no se dediquen de lleno a la actuación y decidan dedicarse a otra carrera. Creo que la actuación, el arte, la comunicación nos permiten diversificar también en cualquier otra carrera, nos dan habilidades blandas, herramientas para hacer incluso mejores líderes; entonces, este año, trabajando con el grupo de los chicos que tienen más años conmigo, tienen siete años de estar conmigo, los he visto crecer, o sea, el más chiquitito empezó de tres años y ya tiene 11 años", subrayó.

El Centro de Artes Sofía Chaverri se enfoca en niños y adolescentes, y este proyecto de hacer un pódcast surgió como una tarea que la artista nacional les dejó.

Chaverri cuenta que “le vio potencial” a la idea, por lo que decidió hacerlo realidad.



​"Un día les dejé una tarea, les dije: vamos a imaginarnos, para la próxima semana, que cada uno de ustedes tiene un pódcast y ese pódcast debe tener un título, debe tener un nombre, un tema específico y van a escribir un guion para ese pódcast con un invitado. Fue tan bonita la tarea que hicieron, que yo dije: esto tenemos que hacerlo. Creo que lo que me hizo tomar la decisión fue que muchos de los capítulos que escribieron eran acerca de la psicología en la niñez y en adolescencia. Por eso, te digo que va más allá de un tema de la actuación, hay una invitada que es una psicóloga y ellos mismos le hacen preguntas que les nacen a ellos.

"Obviamente, pasan por mi filtro primero, para ver que todo vaya bien. Tal vez no tienen como esa pena de preguntarle algo al invitado. Yo siempre he pensado que los niños, las niñas, los adolescentes son personas sumamente inteligentes que no están viciados, que no están, por decirlo de alguna manera, tal vez dañados por la sociedad y tienen esa inocencia y esas ganas de comunicar y que incluso a mí como profe me han cambiado mucho la perspectiva de muchas cosas", subrayó.