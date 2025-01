Maribel Guardia presenta denuncia contra su nuera

La actriz y cantante costarricense, Maribel Guardia, confirmó, la tarde de este martes, que presentó una denuncia contra su nuera, Ime Garza-Tuñón.

Ella es la viuda de su hijo, Julián Figueroa, quien murió hace dos años, y la madre de su único nieto, de 6 años.

​"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen.

"Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", escribió Guardia en su cuenta de Instagram.