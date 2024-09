¡Linkin Park con voz femenina! Banda encontró reemplazo para Chester Bennington

La icónica banda de rock, Linkin Park, confirmó por medio de redes sociales, a siete años de la muerte de Chester Bennington, que la voz de la banda será una mujer.



Se trata de Emily Armstrong, conocida por su trabajo con Dead Sara. Además, anunciaron que el baterista Colin Brittain también se unirá al grupo.



Ambos debutaron con el grupo en una transmisión el jueves por la noche, donde presentaron el nuevo sencillo The Emptiness Machine.



La inclusión de estos artistas se da luego de rumores de que el cantante principal de Sum 41, Deryck Whibley, se uniría a la banda estadounidense, lo cual fue desmentido por el mismo Whibley.



Los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell y Joe Hahn también formarán parte de esta nueva etapa de Linkin Park.



Además del lanzamiento de un nuevo sencillo, anunciaron su próximo álbum, titulado From Zero, que estará disponible el 15 de noviembre.