Deryck Whibley de ‘Sum 41’ desmiente rumores de unión con Linkin Park

La icónica banda que fusionó géneros como el rock, el trap y la música electrónica, Link Park, ha sido una referente de la música global desde su formación, en 1996. La muerte de Chester Bennington, vocalista principal en 2017, fue un golpe devastador para los fans y la industria musical.



El grupo ha intentado mantener viva la memoria de Bennington participando en iniciativas de concienciación sobre la salud mental y el suicidio, aunque su ausencia a nivel musical es notable.



Hace algunos días, Linkin Park publicó un video de una cuenta regresiva en su Instagram, lo cual alertó a los seguidores de la agrupación de rock.



Horas después, el reconocido cantante Deryck Whibley, de la banda de rock canadiense Sum 41, anunció que harán un importante anuncio.



Ante esto, los fanáticos de ambas bandas han iniciado rumores de que Whibley podría llegar a Linkin Park como voz principal, noticia que fue desmentida por el vocalista canadiense hace unas horas.

​"Siento la necesidad de aclarar algunos rumores. Me han llamado la atención porque muchas personas creen que me uniré a una banda que está juntándose nuevamente. Pero solo quiero decir, a pesar de la creencia popular, que no me uniré a Oasis o a Linkin Park, o a cualquier otra banda", aclaró Whibley vía Instagram.

Esta teoría se alimentaba del hecho que Whibley participó en el homenaje a Chester Bennington junto a la banda, y aunque su voz se inclina más hacia el punk, logró acercarse al registro vocal de Bennington.



Por el momento, la banda intérprete de In The End no se ha referido al tema. Los fanáticos siguen atentos al anuncio que realizará Sum 41 y su voz principal, el próximo miércoles.