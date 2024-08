Oasis: ¿Qué originó las peleas entre los hermanos Gallagher?

En la historia del rock británico, pocas bandas han capturado la atención del público tanto por su música como por sus conflictos. Oasis, el icónico grupo formado en Manchester, en 1991, no solo es recordado por sus éxitos musicales, sino también por las constantes peleas entre sus integrantes, especialmente entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.



Estas disputas, que a menudo se desarrollaban en el ojo público, se convirtieron en un elemento definitorio de la agrupación y, de alguna manera, también de su éxito.



Tras varios conflictos y una mala relación entre los hermanos Gallagher, la banda se separó en 2009. 15 años después, los músicos confirman por medio de redes sociales su regreso para una gira mundial en 2025; pero ¿qué ocasionó las peleas que mantuvieron a Oasis fuera de los escenarios por casi dos décadas?



Desde el inicio, la relación entre los hermanos Gallagher fue compleja. Con personalidades opuestas, Liam, el carismático pero temperamental vocalista, y Noel, el talentoso, pero autoritario compositor y guitarrista, la banda estaba condenada a una relación problemática. Las primeras tensiones surgieron durante la grabación de su álbum debut, Definitely Maybe, de 1994, donde las diferencias creativas y personales comenzaron a emerger.



En 1995, durante la gira promocional de Morning Glory?, el éxito y la presión trajeron nuevamente los conflictos. En una famosa aparición en el programa de televisión MTV Unplugged, Liam se negó a cantar a último momento, dejando a Noel para tomar el control del micrófono. Este tipo de comportamiento se volvió común, con frecuentes peleas en el escenario y cancelaciones de conciertos.



La pelea final ocurrió en agosto de 2009 en París, antes de un concierto en el festival Rock en Seine. La discusión escaló a una pelea física. Noel anunció su salida de la banda, declarando que no podía continuar trabajando con Liam, lo que marcó el fin de Oasis, hasta ahora.

​“No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita, y eso fue el final. Simplemente, no podía seguir trabajando con él. Era como estar atrapado en un círculo vicioso de caos”, subrayó Noel en una entrevista con la revista Q en 2010.

Por más de una década, los hermanos se han insultado en entrevistas en vivo y han utilizado a la prensa como parte de sus peleas personales y profesionales.



En una entrevista con CNN, en 2017, Liam admitió que el problema es el orgullo de ambos y que los dos querían ser el centro de atención de la banda.

​"Él y yo no nos llevamos bien, él es una persona diferente a mí y así son las cosas, así que tal vez algún día, cuando volvamos a ser hermanos y eso, supongo que lo siguiente, lo natural sería hacer música, pero no lo estoy pensando. "Haría música de Oasis mañana mismo, pero él quiere ser el hombre al mando, quiere ser el hombre principal y eso es algo que yo no soy, no soy un hombre que dice sí a todo. No soy un baterista contratado o un guitarrista contratado, yo soy Liam Gallagher. No me van a hablar como si fuera una porquería y esperar que lo trague. Supongo que ahí es donde está la fricción. Él cree que es el hombre y yo creo que soy el hombre", aclaró el hermano menor.

Pese a que los hermanos reiniciaron sus carreras musicales, Noel con la banda de rock High Flying Birds y Liam con Beady Eyes, parece que esta vez sí dejaron sus diferencias atrás y anunciaron su regreso.

​“Este podría ser el momento en que todo cambie. Ambos han madurado, tienen familias, y creo que finalmente se dan cuenta de lo importante que Oasis es para millones de personas en todo el mundo”, dijo un exmánager de la banda a la prensa internacional.

Este comentario refleja enfocarse en el legado de la banda. Ahora los fanáticos temen que de aquí a 2025 los Gallagher se vuelvan a pelear y cancelen nuevamente los conciertos.